15 собак, которыми вы будете гордиться, узнав, где они работают

Собаки могут служить не только охранниками, но и отличными сыщиками, помощниками и психологами.

У этого стажёра большое будущее. Но сначала надо отучить его грызть форму.

Пёс работает в суде и помогает успокоить детей, дающих показания во время процесса.

А этот выкапывает яйца морских черепашек, чтобы позже их можно было поместить в инкубатор и дать малышам вылупиться в безопасности.

Красавчик корги — актёр, и он снялся в рекламе.

Охотница за трюфелями делает существенный вклад в семейный бюджет.

Работница аэропорта Сан-Диего следит за тем, чтобы все пассажиры садились в самолёт в хорошем настроении.

Собаки-актёры, которые появятся во второй части игры The Last of Us.

Овчарки на службе в полиции — привычное зрелище. Но мало кто знает, что они проходят обучение, сидя за партами...

Ходячий бар для уставших путешественников: сенбернар Лилу разливает виски из своего бочонка в обмен на почёсывание за ушком.

Цикорий помогал своей хозяйке ходить в университет, а теперь он выпускается вместе с ней и даже надел специальную шапочку.

Эта малышка трудится в больнице, помогая пациентам всех возрастов справиться со стрессом.

В свободное от работы время овчарка-спасатель, которая ищет пропавших без вести людей, продолжает поиски: на этот раз она нашла мягкую игрушку.

Такса-полицейский изучает базу данных хозяев, которые дают своим питомцам недостаточно лакомств.

Самые усердные работники даже получают бейджи и визитки.

Джилл может учуять любое взрывчатое вещество и влюбить в себя одним взглядом.

