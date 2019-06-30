15 собак, которыми вы будете гордиться, узнав, где они работают

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Фото © Reddit / mac_is_crack

Собаки могут служить не только охранниками, но и отличными сыщиками, помощниками и психологами.

У этого стажёра большое будущее. Но сначала надо отучить его грызть форму.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/PatrickWise1164" target="_blank"><ins>PatrickWise1164</ins></a></p>

Пёс работает в суде и помогает успокоить детей, дающих показания во время процесса.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/arlomilano" target="_blank"><ins>arlomilano</ins></a></p>

А этот выкапывает яйца морских черепашек, чтобы позже их можно было поместить в инкубатор и дать малышам вылупиться в безопасности.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/dogswithjobs/comments/ar2bys/my_buddies_dog_who_is_trained_to_dig_up_sea/" target="_blank">imjustadudeguy</a></p>

Красавчик корги — актёр, и он снялся в рекламе.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/littlecooperbear" target="_blank">littlecooperbear</a></p>

Охотница за трюфелями делает существенный вклад в семейный бюджет.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/K931SAR" target="_blank"><ins>K931SAR</ins></a></p>

Работница аэропорта Сан-Диего следит за тем, чтобы все пассажиры садились в самолёт в хорошем настроении.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Ylimeq15/" target="_blank"><ins>Ylimeq15</ins></a></p>

Собаки-актёры, которые появятся во второй части игры The Last of Us.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/dogswithjobs/comments/a3vxyj/dogs_working_hard_and_going_to_be_virtualized/" target="_blank">LaughNgamez</a></p>

Овчарки на службе в полиции — привычное зрелище. Но мало кто знает, что они проходят обучение, сидя за партами...

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/dogswithjobs/comments/a309cf/k9_at_their_training/" target="_blank">duuuk</a></p>

Ходячий бар для уставших путешественников: сенбернар Лилу разливает виски из своего бочонка в обмен на почёсывание за ушком.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/leelubearhugs/" target="_blank">leelubearhugs</a></p>

Цикорий помогал своей хозяйке ходить в университет, а теперь он выпускается вместе с ней и даже надел специальную шапочку.

<p>Фото © Reddit / <a href="https://old.reddit.com/user/Penguins_in_Sweaters" target="_blank">Penguins_in_Sweaters</a></p>

Эта малышка трудится в больнице, помогая пациентам всех возрастов справиться со стрессом.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/Lavendercloud" target="_blank">Lavendercloud</a></p>

В свободное от работы время овчарка-спасатель, которая ищет пропавших без вести людей, продолжает поиски: на этот раз она нашла мягкую игрушку.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/wsavi5" target="_blank"><ins>wsavi5</ins></a></p>

Такса-полицейский изучает базу данных хозяев, которые дают своим питомцам недостаточно лакомств.

<p>Фото © Reddit / <a href="https://old.reddit.com/user/mac_is_crack" target="_blank">mac_is_crack</a></p>

Самые усердные работники даже получают бейджи и визитки.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/antisteveharrin" target="_blank">antisteveharrin</a></p>

Джилл может учуять любое взрывчатое вещество и влюбить в себя одним взглядом.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/trrobertson1212" target="_blank">trrobertson1212</a></p>

Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал

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