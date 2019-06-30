15 собак, которыми вы будете гордиться, узнав, где они работают

У этого стажёра большое будущее. Но сначала надо отучить его грызть форму.
Пёс работает в суде и помогает успокоить детей, дающих показания во время процесса.
А этот выкапывает яйца морских черепашек, чтобы позже их можно было поместить в инкубатор и дать малышам вылупиться в безопасности.
Красавчик корги — актёр, и он снялся в рекламе.
Охотница за трюфелями делает существенный вклад в семейный бюджет.
Работница аэропорта Сан-Диего следит за тем, чтобы все пассажиры садились в самолёт в хорошем настроении.
Собаки-актёры, которые появятся во второй части игры The Last of Us.
Овчарки на службе в полиции — привычное зрелище. Но мало кто знает, что они проходят обучение, сидя за партами...
Ходячий бар для уставших путешественников: сенбернар Лилу разливает виски из своего бочонка в обмен на почёсывание за ушком.
Цикорий помогал своей хозяйке ходить в университет, а теперь он выпускается вместе с ней и даже надел специальную шапочку.
Эта малышка трудится в больнице, помогая пациентам всех возрастов справиться со стрессом.
В свободное от работы время овчарка-спасатель, которая ищет пропавших без вести людей, продолжает поиски: на этот раз она нашла мягкую игрушку.
Такса-полицейский изучает базу данных хозяев, которые дают своим питомцам недостаточно лакомств.
Самые усердные работники даже получают бейджи и визитки.
Джилл может учуять любое взрывчатое вещество и влюбить в себя одним взглядом.
Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал