Разойдитесь, у меня срочное дело! Меня ждут на совещании... В туалете.
Разрушь эту стеклянную преграду — и мы снова сможем быть вместе, человек.
Твой стиль вождения меня пугает. Не возражаешь, если я поведу?
Пс, парень, не знаешь, где я могу достать немного кошачьей мяты? Не для себя, для друга спрашиваю.
Эй, хозяин, на дворе три часа ночи! Неужели в мире есть что-то столь важное, чтобы меня будить?
Если ты медленно опустишь кексик на пол и отойдёшь на три шага назад, никто не пострадает.
Сам ты странно сидишь, мне очень удобно.
В смысле ты забыл дома солнцезащитный крем?
Мне пора идти, меня ждут дела в Министерстве магии.
От этой аллергии нет никакого спасения!
Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал
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