Попробуйте не засмеяться, глядя на этих питомцев: 10 нелепых фото

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Попробуйте не засмеяться, глядя на этих питомцев: 10 нелепых фото

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Фото © Buzzfeed/alyssac4131c8813

У каждого порядочного и уважающего себя хозяина в телефоне должны быть сотни фотографий его любимца. Но кошки и собаки, как и люди, далеко не всегда получаются на фото удачно.

Разойдитесь, у меня срочное дело! Меня ждут на совещании... В туалете.

<p>Фото © Buzzfeed/alyssac4131c8813</p>

Разрушь эту стеклянную преграду — и мы снова сможем быть вместе, человек.

<p>Фото © Buzzfeed/Ashleyisamexican</p>

Твой стиль вождения меня пугает. Не возражаешь, если я поведу?

<p>Фото © Buzzfeed/amyk4bedd3920</p>

Пс, парень, не знаешь, где я могу достать немного кошачьей мяты? Не для себя, для друга спрашиваю.

<p>Фото © Buzzfeed/rebeccak42f5b5104</p>

Эй, хозяин, на дворе три часа ночи! Неужели в мире есть что-то столь важное, чтобы меня будить?

<p>Фото © Buzzfeed/jazminm3</p>

Если ты медленно опустишь кексик на пол и отойдёшь на три шага назад, никто не пострадает.

<p>Фото © Buzzfeed/genevieved4d0783f26</p>

Сам ты странно сидишь, мне очень удобно.

<p>Фото © Buzzfeed/kherm113</p>

В смысле ты забыл дома солнцезащитный крем?

<p>Фото © Buzzfeed/amyp4427cc093</p>

Мне пора идти, меня ждут дела в Министерстве магии.

<p>Фото © Buzzfeed/rushinbride</p>

От этой аллергии нет никакого спасения!

<p>Фото © Buzzfeed/saral4c56d4712</p>

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