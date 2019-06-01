Попробуйте не засмеяться, глядя на этих питомцев: 10 нелепых фото

У каждого порядочного и уважающего себя хозяина в телефоне должны быть сотни фотографий его любимца. Но кошки и собаки, как и люди, далеко не всегда получаются на фото удачно.

Разойдитесь, у меня срочное дело! Меня ждут на совещании... В туалете.

Разрушь эту стеклянную преграду — и мы снова сможем быть вместе, человек.

Твой стиль вождения меня пугает. Не возражаешь, если я поведу?

Пс, парень, не знаешь, где я могу достать немного кошачьей мяты? Не для себя, для друга спрашиваю.

Эй, хозяин, на дворе три часа ночи! Неужели в мире есть что-то столь важное, чтобы меня будить?

Если ты медленно опустишь кексик на пол и отойдёшь на три шага назад, никто не пострадает.

Сам ты странно сидишь, мне очень удобно.

В смысле ты забыл дома солнцезащитный крем?

Мне пора идти, меня ждут дела в Министерстве магии.

От этой аллергии нет никакого спасения!

Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал