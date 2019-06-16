Невеста пригласила на свадьбу собак из приюта, чтобы найти для них новый дом

Салли Бёрки из Миссури, США, очень любит животных, поэтому в один из самых важных дней своей жизни она задумала совместить приятное с полезным. Местный приют для животных давно нуждался в поддержке, и девушка нашла выход из этой ситуации.

Для своей свадьбы Салли хотела чего-то необычного, поэтому она начала готовиться заранее. И во время поисков вариантов она обнаружила видео, где невеста и её подружки вместо букетов держали щенят. Эта идея понравилась Салли, жених со смехом одобрил, и работа закипела, пишет Insider.

Девушка сама однажды спасла двух несчастных собак и отвезла их в приют. С тех пор она поддерживала с ним связь и старалась помочь деньгами. Салли рассказала волонтёрам о своих планах, и те пришли в восторг. Невеста надеялась на свадьбе пристроить хотя бы одного пёсика и собрать немного средств для приюта.

Собаки вели себя очень воспитанно, стояли смирно во время фотосессии и спокойно шествовали по проходу до алтаря. Всё было просто идеально Салли Бёрки

Но чего девушка не ожидала, так это настолько сильного отклика от гостей. Четырём из пяти собак удалось найти хороший дом, и количество пожертвований приюту просто поражало. Волонтёры позже сообщили, что им начали поступать заявки на собак для свадьбы, так что идея Салли дала свои плоды.