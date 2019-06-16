Невеста пригласила на свадьбу собак из приюта, чтобы найти для них новый дом

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Фото © JENNIFER SILVERBERG

Салли Бёрки из Миссури, США, очень любит животных, поэтому в один из самых важных дней своей жизни она задумала совместить приятное с полезным. Местный приют для животных давно нуждался в поддержке, и девушка нашла выход из этой ситуации.

Для своей свадьбы Салли хотела чего-то необычного, поэтому она начала готовиться заранее. И во время поисков вариантов она обнаружила видео, где невеста и её подружки вместо букетов держали щенят. Эта идея понравилась Салли, жених со смехом одобрил, и работа закипела, пишет Insider.

<p>Фото © JENNIFER SILVERBERG</p>

Девушка сама однажды спасла двух несчастных собак и отвезла их в приют. С тех пор она поддерживала с ним связь и старалась помочь деньгами. Салли рассказала волонтёрам о своих планах, и те пришли в восторг. Невеста надеялась на свадьбе пристроить хотя бы одного пёсика и собрать немного средств для приюта.

<p>Фото © JENNIFER SILVERBERG</p>

Собаки вели себя очень воспитанно, стояли смирно во время фотосессии и спокойно шествовали по проходу до алтаря. Всё было просто идеально

Салли Бёрки

<p>Фото © JENNIFER SILVERBERG</p>

Но чего девушка не ожидала, так это настолько сильного отклика от гостей. Четырём из пяти собак удалось найти хороший дом, и количество пожертвований приюту просто поражало. Волонтёры позже сообщили, что им начали поступать заявки на собак для свадьбы, так что идея Салли дала свои плоды.

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