Хозяин голыми руками поборол разъярённую медведицу, защищая своего пса

В пригороде Лос-Анджелеса произошёл необычный инцидент: в схватке сошлись мама медведица, опекающая своего медвежонка, и хозяин, защищающий пса.

Во двор жилого дома в Сьерра-Мадре пробрался медвежонок, и за ним погналась жившая там маленькая собачка, пишет Daily Mail. Что очень не понравилось бродившей неподалёку маме-медведице.

Хищница бросилась на защиту малыша, и всё могло бы закончиться печально для пса. Но опасную сцену увидел хозяин собаки. Не испугавшись свирепого зверя, мужчина поспешил на помощь своему питомцу и ударил медведицу. Но та не собиралась так просто сдаваться и набросилась на него в ответ. Животное поцарапало его и даже укусило за колено. Зато собака была спасена.

Вскоре на место прибыли сотрудники Департамента дикой природы. Они ввели мишкам снотворное, чтобы перевезти их в безопасное место. На видео попало, как зверей грузят в машину. Забредших близко к человеческому жилью животных собираются отпустить обратно в дикую природу. Хозяина пса доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает, питомец тоже в порядке.

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