Обезьяна отобрала у туристов фотоаппарат и сняла всё, что о них думает

Семья из Квинсленда, Австралия, отправилась в отпуск, не ожидая, что привезёт с собой такой забавный снимок.

37-летняя Джуди Хикс с мужем Саймоном и тремя детьми отдыхали на Бали, Индонезия. И решили, что обязательно должны посетить лес обезьян в Убуде. Когда семья добралась до места, гид предложил их сфотографировать, пишет Daily Mail.

Но обитатели леса не остались в стороне и решили по-своему встретить туристов. Одна из обезьянок подбежала к камере и схватилась за неё лапками, устроив необычные съёмки. Такое поведение животного всем показалось забавным, и гид покормил его арахисом.

Но каково же было удивление семьи, когда они решили посмотреть сделанные снимки и обнаружили, что обезьянка оказалась не так проста. На одном из фото она показывала в камеру вполне человеческий жест — средний палец, что изрядно повеселило туристов. По словам семьи, они отлично провели время, а этот момент сделал их отпуск ещё интереснее.