Хозяйка случайно постирала кота, и тот чудом выжил спустя 35 минут

Стефани Кэрролл-Кирхофф всегда проверяла сушилку и стиральную машинку, чтобы убедиться, нет ли там одной из её трёх кошек. Но в этот раз девушка совсем об этом забыла.

Жительница Миннесоты закинула бельё и поставила экспресс-стирку с холодным полосканием на 35 минут. Однако когда она вернулась и открыла машинку, то одежда по-прежнему была мокрой. Девушка едва не включила сушку второй раз, как вдруг заметила торчащую оттуда лапу, сообщает CNN.

Стефани быстро вытащила своего годовалого кота по кличке Феликс и отправилась с ним в ветеринарную клинику. Но, несмотря на то что питомец временно потерял зрение и заболел пневмонией из-за большого количества воды в лёгких, он всё равно выжил. Сейчас состояние Феликса стабилизировалось, он может самостоятельно есть.

Последние несколько дней я находилась в состоянии шока. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь Стефани Кэрролл-Кирхофф

Лечение Феликса уже обошлось его хозяйке в $7000, поэтому Стефани начала благотворительный сбор, чтобы погасить такую большую сумму.