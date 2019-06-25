Хозяйка случайно постирала кота, и тот чудом выжил спустя 35 минут

Жительница Миннесоты закинула бельё и поставила экспресс-стирку с холодным полосканием на 35 минут. Однако когда она вернулась и открыла машинку, то одежда по-прежнему была мокрой. Девушка едва не включила сушку второй раз, как вдруг заметила торчащую оттуда лапу, сообщает CNN.
Стефани быстро вытащила своего годовалого кота по кличке Феликс и отправилась с ним в ветеринарную клинику. Но, несмотря на то что питомец временно потерял зрение и заболел пневмонией из-за большого количества воды в лёгких, он всё равно выжил. Сейчас состояние Феликса стабилизировалось, он может самостоятельно есть.
Последние несколько дней я находилась в состоянии шока. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь
Стефани Кэрролл-Кирхофф
Лечение Феликса уже обошлось его хозяйке в $7000, поэтому Стефани начала благотворительный сбор, чтобы погасить такую большую сумму.