Всему виной любовь. Эпичная схватка между львами попала в объектив фотографа

На снимках хищники получились настолько эмоциональными, что они тут же стали звёздами в социальных сетях.
Стивен рассказал, что схватка началась после того, как один из львов подошёл к самке из другого прайда, сообщает Daily Mail.
Чтобы отстоять своё главенство, второй хищник вцепился в него острыми клыками.
Я никогда не забуду это безумие в глазах, когда они набросились друг на друга. Львы считаются королями дикой природы и могущественными хищниками. К сожалению, их численность быстро сокращается, но заповедник — одно из немногих безопасных для них мест
Стивен Андервуд
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