Всему виной любовь. Эпичная схватка между львами попала в объектив фотографа

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Фото © Caters News Agency

Фотографу-любителю Стивену Андервуду посчастливилось запечатлеть схватку между двумя львами в Национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения.

На снимках хищники получились настолько эмоциональными, что они тут же стали звёздами в социальных сетях.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Стивен рассказал, что схватка началась после того, как один из львов подошёл к самке из другого прайда, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Чтобы отстоять своё главенство, второй хищник вцепился в него острыми клыками.

<p>Фото © Caters News Agency</p>

Я никогда не забуду это безумие в глазах, когда они набросились друг на друга. Львы считаются королями дикой природы и могущественными хищниками. К сожалению, их численность быстро сокращается, но заповедник — одно из немногих безопасных для них мест

Стивен Андервуд

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