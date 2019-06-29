Всему виной любовь. Эпичная схватка между львами попала в объектив фотографа

Фотографу-любителю Стивену Андервуду посчастливилось запечатлеть схватку между двумя львами в Национальном заповеднике Масаи-Мара, Кения.

На снимках хищники получились настолько эмоциональными, что они тут же стали звёздами в социальных сетях.

Стивен рассказал, что схватка началась после того, как один из львов подошёл к самке из другого прайда, сообщает Daily Mail.

Чтобы отстоять своё главенство, второй хищник вцепился в него острыми клыками.

Я никогда не забуду это безумие в глазах, когда они набросились друг на друга. Львы считаются королями дикой природы и могущественными хищниками. К сожалению, их численность быстро сокращается, но заповедник — одно из немногих безопасных для них мест Стивен Андервуд

Гигантский кальмар размером с автомобиль попал на камеру, напугав учёных