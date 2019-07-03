Дикие истории. Что не так с людьми, которые держат в однушке лис, змей и пауков

По новому закону с 1 января 2020 года будет запрещено держать дома диких животных. Но если ваш сосед приобрёл скорпиона или кобру до этой даты, то опасная живность будет обитать через стенку с вами на законных основаниях. Пока кого-нибудь не укусит.

У Полины дома коллекция из 35 пауков и трёх змей. Таким соседством девушка обзавелась два года назад. Она признаётся, что в своё время завела паука, чтобы избавиться от фобии, но не смогла остановиться. Сейчас Полина мечтает завести королевскую кобру — самую крупную из ядовитых змей (её длина может достигать шести метров). Эта кобра настолько сурова, что является единственной змеёй, которая питается другими змеями.

Другой наш герой к пресмыкающимся равнодушен. Дома у Арсения живёт лиса. Мужчина думал и готовился к появлению нового жильца целых пять лет. У его питомца есть самодельный "вольер", который занимает почти целую комнату. Лиса ведёт себя в ней по-хозяйски, громит мебель, отрывает обои. А хозяин заботливо носит ей кожаные туфли с помойки и старается не чувствовать себя одиноким в мире, разделённом на две группы — кошатников и собачников. А Арсений — где-то между.

Зато у Александра нет времени на рефлексию. У мужчины другие заботы: нужно прокормить десяток змей, которых он держит в однокомнатной квартире. Говорит, в детстве родители подарили книжечку про удавов, а дальше — как в тумане. К своим питомцам Александр относится с любовью и трепетом и совсем не боится. Говорит, даже самый крупный из его домочадцев не съест взрослого человека. Разве что ребёнка (и если будет голоден), рассуждает мужчина. Милая деталь: его домашний террариум стоит вплотную к детской кроватке.