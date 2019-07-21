Из-за диких зверей фотограф лишился семи камер, но кадры с уцелевших того стоили

Фотограф Ануп Шах снимает обитателей заповедника "Масаи-Мара" в Кении на веб-камеры. Свои устройства он расставляет там, где животные чаще всего появляются и могут подойти поближе к объективу. Некоторые герои фотосессии готовы даже попозировать, в то время как другие бывают настроены агрессивно.

Чепрачный шакал с любопытством изучает веб-камеру

Верветка озадачена: она увидела своё отражение в объективе. За мгновение до этого обезьяна пыталась оцарапать защитное стекло

Павиан анубис нашёл свою рабочую сторону

Семейное фото: слон и слониха с тремя детёнышами

Слоны у водопоя. Позже эта камера выполняла функцию футбольного мяча

В Кении обитает около двух тысяч львов. Одного из них удалось заснять крупным планом

Этот бегемот с виду спокоен, но никто не знает, что у него на уме. В августе прошлого года двое туристов были убиты бегемотами во время фотосъёмки

Африканский буйвол решил подойти поближе. Камера в опасности — животное весит около 600 кг

И снова павиан анубис ждёт, когда вылетит птичка

Зебры и антилопы гну пробегают мимо камеры Шаха. Фотограф находится в машине в 15 метрах от места съёмки

Антилопы гну попали на скрытую камеру. Таких кадров Шах может ждать часами

Фотографии, которые заряжают на целый день: табун лошадей, несущийся через реку