Из-за диких зверей фотограф лишился семи камер, но кадры с уцелевших того стоили

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Фото © Anup Shah

Фотограф Ануп Шах снимает обитателей заповедника "Масаи-Мара" в Кении на веб-камеры. Свои устройства он расставляет там, где животные чаще всего появляются и могут подойти поближе к объективу. Некоторые герои фотосессии готовы даже попозировать, в то время как другие бывают настроены агрессивно.

Чепрачный шакал с любопытством изучает веб-камеру

<p>Фото © Anup Shah</p>

Верветка озадачена: она увидела своё отражение в объективе. За мгновение до этого обезьяна пыталась оцарапать защитное стекло

<p>Фото © Anup Shah</p>

Павиан анубис нашёл свою рабочую сторону

<p>Фото © Anup Shah</p>

Семейное фото: слон и слониха с тремя детёнышами

<p>Фото © Anup Shah</p>

Слоны у водопоя. Позже эта камера выполняла функцию футбольного мяча

<p>Фото © Anup Shah</p>

В Кении обитает около двух тысяч львов. Одного из них удалось заснять крупным планом

<p>Фото © Anup Shah</p>

Этот бегемот с виду спокоен, но никто не знает, что у него на уме. В августе прошлого года двое туристов были убиты бегемотами во время фотосъёмки

<p>Фото © Anup Shah</p>

Африканский буйвол решил подойти поближе. Камера в опасности — животное весит около 600 кг

<p>Фото © Anup Shah</p>

И снова павиан анубис ждёт, когда вылетит птичка

<p>Фото © Anup Shah</p>

Зебры и антилопы гну пробегают мимо камеры Шаха. Фотограф находится в машине в 15 метрах от места съёмки

<p>Фото © Anup Shah</p>

Антилопы гну попали на скрытую камеру. Таких кадров Шах может ждать часами

<p>Фото © Anup Shah</p>

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