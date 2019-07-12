Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце

Мужчина в костюме Бэтмена летает по всей Америке, доставляя спасённых животных новым хозяевам.

Крис Ван Дорн — супергерой. Несколько лет назад он создал организацию для спасения и перевозки животных в дома престарелых, приюты и приёмные семьи во Флориде и за её пределами. Все перевозки он совершает сам. Ну и ещё он носит костюм Бэтмена, пишет Unilad.

Как у любого супергероя, у Криса есть эмоциональная предыстория. Она началась, когда в 2014 году парень искал собаку для своего отца. В Сети он нашёл счастливую и довольную жизнью австралийскую овчарку. Оказалось, что она не всегда была такой счастливой.

Истощённую, с блохами и клещами её нашли в лесах Алабамы. С помощью некоммерческой организации по спасению животных PilotsnPaws ("Пилоты и лапки") устроили транспортировку этой потрёпанной, измождённой собаки. В это же время Крис получал лицензию частного пилота.

Эта история вдохновила Криса объединить его любовь к животным с новым увлечением пилотирования. Хоть супергерой обычно помогает перевозить животных в пределах тысячи километров от своего дома в Орландо, он путешествует и намного дольше, когда это необходимо. Спасённых питомцев он доставляет на любых средствах передвижения, хотя любимый — конечно, самолёт.

Крис помогает повысить осведомлённость о тяжёлых условиях жизни собак в приютах и активно поощряет людей забирать их оттуда, вместо того чтобы покупать. В мае он был назван героем месяца GoFundMe, и этот титул он действительно заслужил.

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