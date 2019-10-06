Проверьте на себе: самый счастливый ёжик, увидев которого тоже хочется улыбаться

Несмотря на то что Херби — животное, он самый настоящий инфлюенсер, как это модно сейчас говорить
Ёжик путешествует по всему миру, выкладывая красочные фото, на которых он радостно улыбается
Правда, совсем недавно умер его старший брат — мистер Поки, и, чтобы пережить потерю, хозяйка завела бенгальского котёнка
И усатый отлично влился в команду, пусть пока и сложно привыкнуть к такому количеству удивительных мест
Осторожно, после просмотра этих фото все плохие эмоции уходят прочь, а хорошее настроение гарантировано на целый день
Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после