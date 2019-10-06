Проверьте на себе: самый счастливый ёжик, увидев которого тоже хочется улыбаться

Если вы никогда не видели счастливого ёжика, то вам точно сюда. Этого малыша зовут Херби. Он родом из Германии, и в "Инстаграме", где на него подписано более полутора миллионов пользователей, его прозвали самым счастливым ёжиком в мире.

Несмотря на то что Херби — животное, он самый настоящий инфлюенсер, как это модно сейчас говорить

Ёжик путешествует по всему миру, выкладывая красочные фото, на которых он радостно улыбается

Правда, совсем недавно умер его старший брат — мистер Поки, и, чтобы пережить потерю, хозяйка завела бенгальского котёнка

И усатый отлично влился в команду, пусть пока и сложно привыкнуть к такому количеству удивительных мест

Осторожно, после просмотра этих фото все плохие эмоции уходят прочь, а хорошее настроение гарантировано на целый день

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