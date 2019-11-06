Простите, братья наши меньшие: 8 памятников животным, погибшим от рук человека

6 ноября во всём мире отмечают день памяти животных, погибших от рук человека. Кто-то из них стал участником лабораторных опытов, кто-то пострадал на войне, кто-то отправился в космос. Вот куда вы можете возложить цветы, чтобы воздать им должное.

Памятник "Сочувствие" (Москва)

17 февраля 2007 года в Москве, у станции метро "Менделеевская", установили памятник бродячему псу по кличке Мальчик, который жил в подземном переходе. Пёс погиб в 2001 году от рук Юлианы Романовой, которая заколола его, когда её стаффордширский терьер сцепился с Мальчиком в переходе. "Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к бездомным животным", — гласит надпись на памятнике.

Памятник Лайке (Москва)

В Москве есть ещё один памятник беспородной собаке. Однако, в отличие от случая с Мальчиком, он посвящён мировой знаменитости. Лайка стала первым живым существом, побывавшим в космосе. 3 ноября 1957 года на корабле "Спутник-2" её вывели на орбиту Земли. К сожалению, такого испытания Лайка не выдержала: спустя шесть часов после старта она погибла от перегрева. Монумент четвероногому космонавту открыли возле Государственного НИИ военной медицины.

Памятник собаке Павлова (Санкт-Петербург)

Академик Иван Павлов прославился своими опытами на собаках. По инициативе самого учёного в 1935 году в саду Института экспериментальной медицины на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге им открыли памятник с фонтаном. На лицевой стороне монумента приведены слова Павлова: "Пусть собака, помощница и друг человека, с доисторических времён приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства".

Скульптура оленя (Смоленск)

Изначально бронзовая скульптура оленя, которая сейчас украшает смоленский сад Блонье, была установлена на территории охотничьей усадьбы прусского кайзера Вильгельма II. Памятник был открыт в 1910 году в честь подстреленного монархом животного, которое поразило его своей красотой. После Великой Отечественной войны олень переехал в Смоленск. "Подарок из Восточной Пруссии детям Смоленска от гвардейцев N-ского корпуса!" — написали солдаты на боку трофея белой краской.

Мемориал погибшим носорогам (Кейптаун, ЮАР)

Памятники погибшим автомобилистам вдоль дорог не редкость. А вот мемориал погибшим носорогам есть только в Южной Африке. Его открыли на обочине трассы, ведущей в аэропорт Кейптауна, в качестве призыва к защите этих животных от браконьеров. Число 312, указанное на памятнике, — количество носорогов, убитых охотниками за первые семь месяцев 2012 года, когда был сооружён мемориал.

Памятник "Мышь, вяжущая ДНК" (Новосибирск)

Собаки Павлова и Лайка не единственные подопытные животные, удостоенные памятника. В новосибирском Академгородке 1 июля 2013 года открыли скульптуру, посвящённую лабораторным мышам. Памятник символизирует благодарность животному за помощь в изучении генов, механизмов развития заболеваний, а также разработке новых лекарств.

Мемориал "Животные на войне" (Лондон)

Самый известный памятник животным — жертвам Второй мировой войны расположен в лондонском Гайд-парке. На стене мемориала барельефами изображены почтовые голуби, собака, верблюды, лошади, слон, мул, вол, корова, кот. Рядом находятся бронзовые фигуры лошади, собаки и двух мулов. Все эти животные во время войны служили в британских и союзнических войсках.

Памятник боевым лошадям (Аскот, Англия)

Скульпторы не обошли вниманием и животных, сложивших головы в адских условиях Первой мировой войны. Боевым лошадям и мулам воздали должное в английском городке Аскот, причём этот памятник лишь первая часть будущего масштабного мемориала.

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