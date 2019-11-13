Врачи наши меньшие. От каких болезней могут исцелять домашние животные

Лайф разбирался, с какими жалобами на недомогание и даже страхи можно обращаться к "хвостатым" врачам.

Лечебное воздействие домашних животных давно заметили психологи. На Западе появилось целое течение нетрадиционной медицины, основанное на лечении пациентов при помощи разных животных, оно называется пет-терапия.

— Пет-терапия — это терапия с животными (от грызунов до кошек), которые настроены на общение с человеком и в силах ему помочь, — объяснила пет-терапевт Ника Могилевская.

По её словам, более 40 исследований доказали положительное воздействие животных на пациентов с эмоциональными нарушениями, депрессией и зависимостями. Таких помощников-психологов не нужно специально обучать, дрессировать, достаточно наладить между человеком и животным эмоциональную связь.

Кошки Помогают смягчить приступы гипертонии, положительно воздействуют на психоэмоциональные расстройства и заболевания сердца человека Фото © Pexels

— Температура домашних животных выше человеческой. За счёт этого эффект от их тел сродни живой грелке, — рассказала фелинолог Людмила Макарова. — Мурчание пушистых лекарей с частотой колебаний от 27 до 44 герц положительно влияет на активизацию защитно-иммунных сил человеческого организма.

Собаки Пет-терапевты отмечают, что общение с собаками помогает больным при гиподинамии, аутизме, синдроме Дауна, аритмии Фото © Pexels

— Собаки быстро находят общий язык с детьми, у которых трудности с социализацией, — говорит пет-терапевт.

По её словам, при контакте с собакой во время игры и при специальных процедурах у пациентов повышается адаптивность, у больных с ДЦП улучшается координация движений.

Пение птиц Советуют при болезнях сердца, гипертонии, бронхитах и боли в суставах Фото © Pexels

По словам специалистов, в орнитотерапии считается, что частота грамотно подобранных звуков природы может гармонизировать работу организма и настроить вибрацию всех его органов на более продуктивную работу. Считается, что если слушать пение птиц, то можно укрепить своё физическое и душевное здоровье.

Грызуны Общение с этими животными благотворно действует на снятие симптомов напряжения мускулатуры рук, тревожности и агрессии Фото © Pexels

— Иноходь лошади воздействует на мышцы, ездок получает хорошую разминку, даже просто катаясь верхом. Поскольку организм оздоравливается за счёт особенностей иноходи лошади — покачиваний, тряски и энергетики этих необыкновенно умных животных, — рассказала Могилевская.

Такой эффект достигается потому, что в работу включаются все основные группы мышц наездника.

Лошади Общение с лошадьми помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сколиозе, артрозе суставов Фото © Pexels

Современные исследования доказывают, что семьи, которые любят своих питомцев, легче справляются со стрессами, они более дружные.

Современному человеку, который подвержен постоянному социальному и психологическому напряжению, необходимо общение с бескорыстно любящими и преданными домашними питомцами.