Девушка спасла с улицы котёнка и лишь у ветеринара узнала, кто он на самом деле

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Фото © Facebook / FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal

18-летняя жительница Аргентины была потрясена, когда узнала, что милая кошка, которую она нашла на улице, на самом деле дикий зверь.

Флоренция Лобо обзавелась новым питомцем, когда гуляла по улицам Санта Роса де Леалеса, Аргентина. Сначала она услышала тихий плач и подумала, что это упавшая птица. На деле же источником звуков оказались маленькие котята.

Девочка забрала их с собой, но через две недели один из них внезапно умер, а другой, Тито, наоборот, становился всё активнее и активнее.

Он любит играть, кусаться и довольно быстро бегать. Ему нравится забираться на стол и спрыгивать. Для него это нормальное дело

Флоренция Лобо

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gNQ2RfAB5ag" target="_blank"><strong>el tucumano</strong></a></p>

Гиперактивность "кота" сыграла с ним злую шутку, и он поранил лапу. Тогда Флоренция обратилась к ветеринару, который и рассказал ей, что котик не тот, за кого себя выдаёт. Правда, определить вид он так и не смог. Помог девушке только эксперт из аргентинского фонда спасения животных.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1361011254023054&id=243690109088513" target="_blank">FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal</a></p>

Все подозрения подтвердились: питомец оказался гордым представителем рода пум. Вид — ягуарунди. Такие малыши обитают в Северной и Южной Америке.

Сейчас Тито живёт в приюте для животных, и его лапу совсем скоро вылечат. Как только врачи поймут, что он готов к взрослой жизни, его отпустят в дикую природу, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1361011254023054&id=243690109088513" target="_blank">FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal</a></p>

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