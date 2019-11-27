Девушка спасла с улицы котёнка и лишь у ветеринара узнала, кто он на самом деле

Флоренция Лобо обзавелась новым питомцем, когда гуляла по улицам Санта Роса де Леалеса, Аргентина. Сначала она услышала тихий плач и подумала, что это упавшая птица. На деле же источником звуков оказались маленькие котята.
Девочка забрала их с собой, но через две недели один из них внезапно умер, а другой, Тито, наоборот, становился всё активнее и активнее.
Он любит играть, кусаться и довольно быстро бегать. Ему нравится забираться на стол и спрыгивать. Для него это нормальное дело
Флоренция Лобо
Гиперактивность "кота" сыграла с ним злую шутку, и он поранил лапу. Тогда Флоренция обратилась к ветеринару, который и рассказал ей, что котик не тот, за кого себя выдаёт. Правда, определить вид он так и не смог. Помог девушке только эксперт из аргентинского фонда спасения животных.
Все подозрения подтвердились: питомец оказался гордым представителем рода пум. Вид — ягуарунди. Такие малыши обитают в Северной и Южной Америке.
Сейчас Тито живёт в приюте для животных, и его лапу совсем скоро вылечат. Как только врачи поймут, что он готов к взрослой жизни, его отпустят в дикую природу, пишет Daily Mail.
Лучшее, что удалось снять в дикой природе за 2019 год: 10 смешных фото