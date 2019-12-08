Хозяйка отнесла умирающего маламута в горы, чтобы он в последний раз увидел снег

0

Фото © Facebook / ‎Ashley Mackie‎ 

У девятилетней собаки был артрит, и ветеринары уже ничем не смогли бы ей помочь.

Эшли Макки хотела сделать что-то особенное для своей девятилетней собаки по кличке Мэгги-Мэй, прежде чем её усыпят. Аляскинский маламут уже больше года страдал тяжёлым артритом, и выход оставался только один. Но перед этим Эшли взяла свою любимицу на вершину горного хребта Кернгромс, Шотландия, чтобы в последний раз поиграть в снегу, сообщает Daily Mail.

Мы просидели там два часа, наслаждаясь пейзажем. Мэгги валялась в снегу, и это было прекрасно

Эшли Макк

<p>Фото © Facebook / ‎<a href="https://www.facebook.com/ashley.mackie1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAUYz5RSVCsBY3v0FW8uVymhIxmES9a4LJcIP6K4ubcUXuBQkIhUjnRRErfXzyY4LL5UNFlBAgjW5uw&hc_ref=ARQZU5l2B_-8cBeNrDq1wedQIpVzm3Ov3Lip7QhLYnO7pSU3WJdOugBU7bsUZgj51ds&fref=nf" target="_blank">Ashley Mackie</a>‎</p>

Эшли поделилась трогательными кадрами с пользователями Facebook, где они набрали более 25 тыс. лайков и около 6 тыс. репостов. В подписи девушка написала следующее: "В эти месяцы я часто шептала ей, что скоро пойдёт снег. И сегодня я сдержала обещание — и Мэгги увидела его в последний раз".

<p>Фото © Facebook / ‎<a href="https://www.facebook.com/ashley.mackie1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAUYz5RSVCsBY3v0FW8uVymhIxmES9a4LJcIP6K4ubcUXuBQkIhUjnRRErfXzyY4LL5UNFlBAgjW5uw&hc_ref=ARQZU5l2B_-8cBeNrDq1wedQIpVzm3Ov3Lip7QhLYnO7pSU3WJdOugBU7bsUZgj51ds&fref=nf" target="_blank">Ashley Mackie</a>‎</p>

Эшли также призналась, что потерять собаку — всё равно что лишиться члена семьи. И каждый хозяин с ней согласится. Ведь животные могут так искренне любить, что не каждый человек на это способен.

Пёс, похожий на живой скелет, невероятно изменился через 2 года после спасения

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×