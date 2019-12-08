Хозяйка отнесла умирающего маламута в горы, чтобы он в последний раз увидел снег

У девятилетней собаки был артрит, и ветеринары уже ничем не смогли бы ей помочь.

Эшли Макки хотела сделать что-то особенное для своей девятилетней собаки по кличке Мэгги-Мэй, прежде чем её усыпят. Аляскинский маламут уже больше года страдал тяжёлым артритом, и выход оставался только один. Но перед этим Эшли взяла свою любимицу на вершину горного хребта Кернгромс, Шотландия, чтобы в последний раз поиграть в снегу, сообщает Daily Mail.

Мы просидели там два часа, наслаждаясь пейзажем. Мэгги валялась в снегу, и это было прекрасно Эшли Макк

Эшли поделилась трогательными кадрами с пользователями Facebook, где они набрали более 25 тыс. лайков и около 6 тыс. репостов. В подписи девушка написала следующее: "В эти месяцы я часто шептала ей, что скоро пойдёт снег. И сегодня я сдержала обещание — и Мэгги увидела его в последний раз".

Эшли также призналась, что потерять собаку — всё равно что лишиться члена семьи. И каждый хозяин с ней согласится. Ведь животные могут так искренне любить, что не каждый человек на это способен.

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