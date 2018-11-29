Как по новым правилам получить льготы на оплату ЖКХ

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Как по новым правилам получить льготы на оплату ЖКХ

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ранее гражданам РФ было необходимо доказать отсутствие долгов по коммуналке. Лайф разбирался, что теперь изменилось.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан страны освобождают от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для того, чтобы получить субсидии.

А теперь предметно: что для нас меняется и как получить льготы. Отметим, что ряд нововведений вступит в силу с 1 января 2021 года.

Не нужно собирать документы, чтобы доказать — долгов у вас нет

Данные о ваших долгах при необходимости должен самостоятельно запрашивать орган исполнительной власти

Требовать от вас документы, содержащие сведения об отсутствии долгов по ЖКХ, будет запрещено

Субсидии не дадут тем, у кого есть подтверждённый судом непогашенный долг по ЖКХ за последние три года

Автор:
АБ
Андрей Берендеев
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