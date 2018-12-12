Тарифы задрали. Кто в России не может платить за коммуналку?

У каждого третьего жителя Ставропольского края нет денег оплатить услуги ЖКХ
Так же в Кабардино-Балкарии. В Туве и Чувашии в долгах каждый 4-й житель. В Саратовской и Астраханской областях — каждый 5-й.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Хуже всего приходится многодетным семьям
Долги у 16,8% многодетных семей. На втором месте — неполные семьи, там 15,8% должников. Проблемы и у 12% молодых семей.
Фото: © L!FE/Эмин Калантаров
Меньше всего долгов у тех, кто живёт в сельской местности
Но связано это не с высоким уровнем дохода. А с тем, что там чаще всего отсутствует газ, центральное тепло- и водоснабжение.
Фото: © L!FE/Дамир Булатов
В сумме два из ста жителей России не могут погасить коммунальные долги
По статистике, проблемы испытывает каждый 10-й россиянин с низкими доходами.
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Есть регионы, где почти нет должников. Но их немного
В Приморском крае и Камчатском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях и Севастополе должны за ЖКХ лишь 1% семей.
Фото: © Flickr/kuhnmi
- Популярные
- По времени