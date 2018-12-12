Тарифы задрали. Кто в России не может платить за коммуналку?

Читайте также

Тарифы задрали. Кто в России не может платить за коммуналку?

4

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

"Российская газета" опубликовала выводы Финансового университета при Правительстве России, основанные на данных Росстата. По ним, тысячи семей не могут платить за свет, газ и отопление. Рассмотрим ситуацию на карточках.

У каждого третьего жителя Ставропольского края нет денег оплатить услуги ЖКХ

Так же в Кабардино-Балкарии. В Туве и Чувашии в долгах каждый 4-й житель. В Саратовской и Астраханской областях — каждый 5-й.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Хуже всего приходится многодетным семьям

Долги у 16,8% многодетных семей. На втором месте — неполные семьи, там 15,8% должников. Проблемы и у 12% молодых семей.

Фото: © L!FE/Эмин Калантаров

Меньше всего долгов у тех, кто живёт в сельской местности

Но связано это не с высоким уровнем дохода. А с тем, что там чаще всего отсутствует газ, центральное тепло- и водоснабжение.

Фото: © L!FE/Дамир Булатов

В сумме два из ста жителей России не могут погасить коммунальные долги

По статистике, проблемы испытывает каждый 10-й россиянин с низкими доходами.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Есть регионы, где почти нет должников. Но их немного

В Приморском крае и Камчатском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях и Севастополе должны за ЖКХ лишь 1% семей.

Фото: © Flickr/kuhnmi

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×