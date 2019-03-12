Золотая коммуналка. В каких регионах завышенные тарифы в ЖКХ

Около 100 процентов себестоимости услуг переплачивают россияне коммунальщикам. Такое заявление в интервью НТВ сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Граждане в большинстве своём по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья", — отметил глава ФАС.

Несмотря на борьбу ФАС с необоснованным повышением тарифов, цены на воду, газ и электричество неуклонно продолжают расти. Последняя индексация тарифов в стране произошла 1 января 2019 года. Цены, по данным правительства, выросли на 1,7 процента, а с 1 июля подрастут ещё на 2,4 процента. При этом, по расчётам правительства, общий рост за год не должен превысить инфляцию.

Вместе с тем на сайте Росстата можно найти другие цифры. По отношению к декабрьским ценам стоимость на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, увеличилась на 2,53%.

Топ регионов, где за услуги ЖКХ приходится платить больше всего

I место — Республика Коми Рост цен на услуги коммунальщиков в январе-феврале 2019 года — почти 7%. Фото: © РИА Новости/Мария Плотникова

II место — Брянская и Новосибирская области Стоимость услуг организаций ЖКХ увеличилась с начала года почти на 5,5%. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

III место — Хабаровский край и Калининградская область В этих регионах коммунальщики подняли расценки более чем на 4,5%. Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

А в 12 регионах РФ стоимость услуг ЖКХ преодолела отметку в 3% . Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

В число 12 "лидеров" по росту цен входят Красноярский край, республики Адыгея, Саха (Якутия) и Марий Эл, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Нижегородская, Орловская, Смоленская и Свердловская области.