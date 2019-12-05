100% переплаты за ЖКХ. Как коммунальщики зарабатывают на жильцах

Отношение к представителям ЖКХ у людей недоброе. Ещё бы: каждый месяц приходят платёжки. Отдавать деньги надо, а почему именно столько, непонятно. Коммунальные тарифы бывают завышены. Что с этим делать, выяснял Лайф.

"Единственная причина, по которой коммунальщики опять не готовы к зиме, в том, что прошлой зимой никто из них не сел". Похоже, что эта фраза из анекдота уже стала свежим мемом.

Подайте на горячее

Тарифы ЖКХ в каждом городе разные. Обоснований цифр в платёжках никто из обывателей в глаза не видел.

В своё время глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сказал, что россияне переплачивают 100% себестоимости услуг ЖКХ! И цифра шокирующая, и то, что она прозвучала от руководителя ФАС, тоже любопытно. Ведь именно его ведомство обязано следить, чтобы никакого завышения тут не было.

— Основной мухлёж происходит с ценами на горячую воду, — уверен лидер партии "СтопЖКХ" Сергей Креков.

Он рассказывает, что чаще всего горячая вода "в чистом виде" в наши квартиры не подаётся. Водоканал поставляет холодную воду, а тепловики — тепло. Потом в тепловом узле вода нагревается. Цена её кубического метра является производной от стоимости холодной воды и тепла, которое потратилось для её нагрева. Считается она как-то слишком замысловато. Иначе с чего бы стоимость куба в одном городе может составлять от 80 до нескольких тысяч рублей.

Цена, которая выставляется в платёжках, считается так: тариф умножается на объём потреблённого ресурса. Исполнительный директор НП ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева считает, что чаще людей обманывают не на тарифах, а на объёмах.

— Тепло стоит очень дорого. Его стоимость может составлять до 60% от всех платежей. Оно должно подаваться на основании температурного графика, то есть зависеть от погоды на улице. Но часто в дома подают избыток тепла. В Москве перетапливают примерно 20% квартир. Приборов учёта, регулирующих температуру батарей, у большинства людей нет. В итоге они платят за излишний обогрев, — отмечает она.

Или возьмём электричество. Здесь каждый человек платит не только за свой свет, но и за тот, что тратится на так называемые общедомовые нужды. Этот тариф устанавливается на региональном уровне. Бывает неважно, сколько дом реально потребляет электроэнергии. Всё равно платят по завышенным нормативам, потому что сюда включаются площади чердаков, подвалов, которые не освещаются.

Сергей Креков приводит ещё один пример. В некоторых городах за тепло платят весь год, а не только за месяцы отопительного сезона. Здесь потреблённый объём раскидывается равными частями на все 12 месяцев. Тут коммунальщики могут начислить больше, потому что ориентируются на предыдущее потребление. Если в текущем году обогрев был меньше, то перерасчёт делают не всегда.

Игры с нулями

Светлана Разворотнева напоминает, что тарифы на жилищные услуги (содержание, текущий ремонт многоквартирного дома) собственники должны устанавливать сами на общем собрании. Если они это не решают, что чаще всего и происходит, то за них это сделает орган местного самоуправления.

— В плате за содержание и текущий ремонт не учитывается, сколько реально нужно денег, чтобы выполнить работы, касающиеся содержания общего имущества. Есть новостройки, сборы с которых большие, хотя их содержание стоит дёшево. Есть старые дома, где собранных средств недостаточно. Часто происходит перекрёстное субсидирование, когда управляющим компаниям дают в нагрузку какие-нибудь хрущёвки, они начинают содержать их за счёт собственников квартир в новых домах, — говорит Разворотнева.

По её мнению, есть вещи, за которые жильцы недоплачивают. Например, в платёжках куб воды оценён в 30–40 руб., а в магазине 0,5 литра иногда стоит 50 руб. и больше. Всё так. Только пить воду из-под крана может быть опасно для жизни и здоровья.

Точный расчёт

Когда вам продали бракованные обувь или телефон, можно пойти в магазин и вернуть их. А что делать, если коммунальные услуги оказывают плохо? Как доказать это? Например, что дома холодно из-за ледяных батарей?

— Если просто измерить температуру в квартире, то не примут во внимание. Скажут, что вы форточки открыли, вот и похолодало. Нужно купить специальные приборы для измерения температуры радиаторов. Полученные данные указать в заявлении с требованием произвести перерасчёт в связи с ненадлежащим оказанием услуг. Оно направляется в управляющую компанию. Лучше подавать коллективную жалобу вместе с соседями. Это выглядит более представительно, — советует Сергей Креков.

Какой должна быть минимальная температура батарей, в законе не указано. Известно, что столбик термометра в квартире не должен опускаться ниже 20 градусов. На самом деле +20 и даже +21 дома, когда за окном снег и метель, — это очень мало. И при такой температуре в ход идут обогреватели. Тогда ценники на электричество по итогам месяца взлетают.

— Практически любые коммунальные услуги в ряде случаев могут оказываться некачественно. Не всегда это лежит в зоне ответственности управляющих организаций. Здесь может быть вина ресурсоснабжающих компаний. Например, если температура горячей воды на входе в дом не соответствует нормам, то УК ничего здесь изменить не может, — дополняет председатель Ассоциации содействия развитию ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова.

Для экономии можно поставить счётчики на воду и газ. Когда их нет, стандартный тариф повышается.

— В этом случае ресурсники умножают норматив на 1,5. Когда повышающий коэффициент вводился, говорили, что эти деньги пойдут на модернизацию домов. Но соответствующее постановление не было принято, и теперь эти деньги — дополнительный доход коммунальщиков, — отмечает Светлана Развортнева.

Есть и ещё нюансы. Вы знаете, что ставить счётчики на батареи бесполезно?

— Есть показания индивидуальных приборов учёта и общий объём потребления тепла на дом. Предположим, по счётчикам жильцы израсходовали столько-то тепла. Исходя из этих данных высчитывается средний показатель, который принимается за норму для всех квартир. Плюс к нему по всем жильцам раскидывается оставшийся объём тепла пропорционально площади квартир или прописанным в них людям. В итоге может получиться, что граждане со счётчиками заплатят больше остальных, — поясняет Сергей Креков.

Выходом может стать установка общедомовых приборов учёта тепла. По мнению Крекова, в таком случае платить будем почти в два раза меньше. Сейчас такие счётчики есть только в 20% домов.

Как экономить?

Внимательность — ваш помощник и друг кошелька. Проверяем точность расчётов хотя бы на самом банальном уровне: умножаем тариф на объём. Должна получиться цена, указанная в квитанции.

Затем изучаем каждую строчку. В некоторых городах в квитанциях недавно появилась новая графа, которая давно была в Москве: "Добровольное страхование". Эта трата в размере от 100 руб. в месяц бесполезная и необязательная.

— Ещё есть графа "Радиоточка". Здесь цифры колеблются от 30 до 100 руб. От этого платежа легко отказаться, написав заявление в местный радиоузел. Можно отключить и телевизионную антенну, если не пользуетесь ею. Строчки "Консьерж", "Охрана" могут появиться в платёжке только в том случае, если их утвердило общее собрание собственников, — приводит примеры Сергей Креков.

А ещё нужно следить за работой управляющей компании. Она должна каждый год отправлять жильцам отчёт о том, куда пошли их деньги.

— Во втором квартале собственники должны провести общее собрание и оценить работу управляющей компании. Если председатель совета многоквартирного дома добьётся от представителя УК подписания акта о сдаче-приёмке работы, где будет написано, что работы были выполнены в ненадлежащем объёме и качестве, то платёж обязаны пересчитать. Но не все председатели об этом знают и тем более это делают. Обычно автоматически считается, что всё сделано как надо. И если у компании в конце года остаются излишки денег, собранные с дома, то она имеет полное право взять их себе, — делится наблюдениями Светлана Разворотнева.

Что касается тарифов, то она смогла припомнить только один случай в Воронежской области, когда ФАС, разобравшись с ценами на воду, снизила их.

Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев публично заявил, что в будущем коммунальные тарифы могут и снижаться. Как это возможно при инфляции и хороших аппетитах коммунальщиков, непонятно.

Пока за первую половину года средний платёж за коммуналку поднялся на 5% — до 3687 рублей. По информации Сбербанка, больше всего денег на ЖКХ тратят в Белгородской и Кировской областях. По данным РИА "Рейтинг", в списке регионов по доходам населения Кировская область стоит на 69-м месте из 85. 15,5% населения там живут за чертой бедности.