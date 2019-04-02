Журналистка совершила смешную ошибку в прямом эфире, выбежав не вовремя в кадр

Неловкие ситуации во время прямого включения всегда неизбежны, но редко кому удаётся замять дело или выйти из трудного положения с достоинством. Тамаре Коэн, корреспондентке Sky News, это удалось, пишет People.

Во время очередного репортажа о Брексите зрители канала Sky News стали свидетелями курьёзного случая. Камеры операторов были направлены на резиденцию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит.

Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8 — Chris James TX (@ChrisJamesNews) 1 апреля 2019 г.

Пока голос за кадром рассказывал о недовольстве жителей Англии выходом из Евросоюза, съёмочная группа ждала, когда ко входу в здание подъедет Джеффри Кокс, генеральный атторней Англии и Уэльса. И Тамара Коэн, видимо по привычке, решила занять своё место в кадре.

Но на середине движения девушка осознала, что совершила ошибку, и не придумала ничего лучше, чем нырнуть вниз — прочь от камер и прямого эфира. Этот фокус с исчезновением не остался незамеченным. В Сети пользователи по-доброму принялись шутить над Тамарой, и гиф с её нырком распространился по Интернету со скоростью пожара.