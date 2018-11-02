Главного редактора украинского Vogue отстранили за плагиат у российских коллег

Читайте также

Главного редактора украинского Vogue отстранили за плагиат у российских коллег

315
Главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко была отстранена от работы из-за обвинений в плагиате. Пользователи социальных сетей нашли как минимум десять текстов, сворованных у российских изданий.

Первый тревожный звоночек прозвучал в конце октября, когда читатели Vogue Ukraine заметили, что колонка Ольги Сушко копирует материал российской журналистки Шахри Амирхановой, опубликованный в Harper’s Bazaar в далёком 2006 году. Главный редактор Vogue лишь слегка изменила текст, оставив его абсолютно узнаваемым.

<p>Фото: телеграм-канал &#34;Киёв Фешн Лавэз&#34;</p>

Ольга Сушко моментально отреагировала на обвинения в плагиате, разместив в "Фейсбуке" пост с объяснением ситуации. Журналистка рассказала, что была очень загружена, поэтому поручила написание слова главного редактора фрилансеру, которому полностью доверяла. Кстати, по этому тексту можно оценить и уровень профессионализма Ольги.

<p>Фото: Facebook</p>

Слово редактора из-за огромного количества текущей работы и потому, что элементарно могу "зависнуть" над ним на несколько дней из-за большой ответственности и стресса, я иногда поручала писать внештатному автору

Ольга Сушко

На этом история с плагиатом могла бы закончиться, если бы внимательные пользователи соцсетей не обнаружили ещё несколько текстов, которые Ольга Сушко позаимствовала у коллег. Телеграм-канал "Киёв Фешн Лавэз" даже запустил своеобразный флешмоб — сворованные Ольгой тексты теперь выкладывают в Сеть с хештегом #сушкогейт.

<p>Фото: телеграм-канал &#34;Киёв Фешн Лавэз&#34;</p>

Как выяснилось, главный редактор Vogue Ukraine заимствовала фрагменты текстов у российских журналистов Марины Прохоровой, Геннадия Иозефавичуса и Валерия Панюшкина. А их украинская коллега Алёна Мельник обратила внимание, что Ольга занималась плагиатом ещё во время работы в издании "Коммерсант".

<p>Фото: Facebook/<a href="https://www.facebook.com/aliona.melnyk?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDvV9h7ZkJE8D4s6DsYbVRwsuJphtwDwg6GfHmjQ6DMzWYIb4niSFyfZ0reuO7SGND41fJU9U8-3yJ3&hc_ref=ARSVQoxRVk3CegaD9fjOtijvHUwPyJS4yLjrakb2vd-hoNLrEUspnx8eYJ8dPOxZ7gg&fref=nf" target="_blank">Aliona Melnyk</a></p>

Теперь Ольга Сушко отстранена от должности. Об этом говорится в официальном заявлении Condé Nast International и ООО "Медиа группа Украина". Остаётся лишь догадываться, удастся ли девушке найти новую работу в СМИ.

Мы категорически против плагиата и начинаем внутреннее расследование, чтобы прояснить все обстоятельства и детали случившегося. На время расследования Ольга Сушко будет отстранена от должности главного редактора Vogue UA

Condé Nast International и ООО "Медиа группа Украина"

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×