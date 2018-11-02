Главного редактора украинского Vogue отстранили за плагиат у российских коллег

Главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко была отстранена от работы из-за обвинений в плагиате. Пользователи социальных сетей нашли как минимум десять текстов, сворованных у российских изданий.

Первый тревожный звоночек прозвучал в конце октября, когда читатели Vogue Ukraine заметили, что колонка Ольги Сушко копирует материал российской журналистки Шахри Амирхановой, опубликованный в Harper’s Bazaar в далёком 2006 году. Главный редактор Vogue лишь слегка изменила текст, оставив его абсолютно узнаваемым.

Ольга Сушко моментально отреагировала на обвинения в плагиате, разместив в "Фейсбуке" пост с объяснением ситуации. Журналистка рассказала, что была очень загружена, поэтому поручила написание слова главного редактора фрилансеру, которому полностью доверяла. Кстати, по этому тексту можно оценить и уровень профессионализма Ольги.

Слово редактора из-за огромного количества текущей работы и потому, что элементарно могу "зависнуть" над ним на несколько дней из-за большой ответственности и стресса, я иногда поручала писать внештатному автору Ольга Сушко

На этом история с плагиатом могла бы закончиться, если бы внимательные пользователи соцсетей не обнаружили ещё несколько текстов, которые Ольга Сушко позаимствовала у коллег. Телеграм-канал "Киёв Фешн Лавэз" даже запустил своеобразный флешмоб — сворованные Ольгой тексты теперь выкладывают в Сеть с хештегом #сушкогейт.

Как выяснилось, главный редактор Vogue Ukraine заимствовала фрагменты текстов у российских журналистов Марины Прохоровой, Геннадия Иозефавичуса и Валерия Панюшкина. А их украинская коллега Алёна Мельник обратила внимание, что Ольга занималась плагиатом ещё во время работы в издании "Коммерсант".

Теперь Ольга Сушко отстранена от должности. Об этом говорится в официальном заявлении Condé Nast International и ООО "Медиа группа Украина". Остаётся лишь догадываться, удастся ли девушке найти новую работу в СМИ.