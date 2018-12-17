Сам себе режиссёр! Репортёр влез в сугроб, рассказывая об "аномальном" снегопаде

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Сам себе режиссёр! Репортёр влез в сугроб, рассказывая об "аномальном" снегопаде

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Когда съёмочная группа приехала в город, то снега было уже не так много и пришлось выкручиваться.

Журналистов государственной вещательной компании NHK уличили в обмане, когда они рассказывали об аномальном снегопаде в Японии. Местный житель опубликовал фотографии, на которых репортёр специально встал в сугроб, рассказывая, что "в городе выпало снега по пояс", сообщает Daily Mail.

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Как вы можете заметить, то снега выпало очень много, выше моей талии

Репортёр

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Снег в городе Сукаю действительно выпал, однако гораздо меньше, чем утверждалось в новостях. Первой сняла репортаж местная телекомпания, однако журналисты выехали для этого за город, где снега и правда было много. Однако когда в город приехали репортеры NHK, то не смогли найти такой же картинки и стали выкручиваться на месте.

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