Ума нет — считай калека. Зачем Соболь напала на Маргариту Симоньян

Журналист Игорь Мальцев — о скандалах, журналистской этике и навальном поведении в коридорах "Эха Москвы".

Нет ничего более унылого в журналистике, как интервью одного журналиста другому. Ниже в профессиональном падении может быть только жанр "разговоры с таксистом". По ряду причин.

Одна из которых — это малоинформативно, а вторая — это всё такое взаимное почёсывание чувства собственной значимости, в то время как аудитория вынуждена наслаждаться вторичным продуктом.

Это был ответ на вопрос тех, кто с чего-то решил, что вчерашнее нападение некой Любови Соболь на главу Russia Today Маргариту Симоньян в коридорах "Эха Москвы" — это попытка "интервью", которое мадам Соболь пыталась якобы взять у Маргариты Симоновны. Хотя, конечно, если бы на её месте был настоящий журналист, а не очередной навальнинский юрист и начал он с каких-нибудь берущих каждого патриота за душу слов типа: "Зачем вы оболваниваете русского зрителя?", то это бы хоть как-то смахивало на макет журналистики.

Но беда в том, что и вещания русского у Russia Today просто нет, и оболванивать русского зрителя ну никак не получается, да и Любовь Соболь тупо провокатор. Потому что с первых же слов она понесла какую-то чушь про Сергея Собянина, про какие-то квартиры… не спросила только про раздельный сбор украденного режимом у бедных граждан бытового мусора. На что Маргарита очень достойно попыталась как бы объяснить девушке этику профессии: позвонить в пресс-службу, записаться там на интервью. Вон, Петров с Бошировым записались, корона с головы не упала. Ну и шпиль тоже стоит целый.

С первых же слов не задалось ещё и потому, что вот где Марго, а где Сергей Семёнович и тем более какие-то дома и квартиры. Никаких квартир для сотрудников Маргариты в тех домах и не видали, то есть даже тут связи нет никакой. Это вроде как подскочить в туалете аэропорта к Макаревичу с камерой и спросить, что он думает про глобальное потепление. Боюсь только, что у Андрея Вадимовича хватит рок-н-ролльного духу обдать вопрошающего "журналиста" струёй. Потому что не хрен лезть к людям не по делу.

А дела у мадам Соболь никакого и не было — ей было нужно тупо набрать какого-то видеоматериала для своего работодателя Навального и заодно использовать это дурно пахнущее "что-то" в своей выборной кампании в Мосгордуму. Да, господа, эта девушка с камерой, эта Лени Рифеншталь оппозиции, она же в Московскую думу пытается избраться. Причём ведёт сейчас совершенно гнусную кампанию против Анны (Нюты) Федермессер, которая выдвинулась по тому же округу.

Несмотря на то что Маргарита Симоньян дала вежливо и чётко понять, что разговаривать с непрошеным блогером не собирается и пришла на "Эхо Москвы" для участия в передаче, а не для гонзо-журналистики, Соболь продолжала напирать, преследуя Марго по всем рабочим помещениям.

Да так, что в конце концов Маргарите пришлось просить помощи у сотрудников радиостанции, чтобы её как-то оградили от этого фонтана эмоций. Потому что самой Марго как-то не до чужих предвыборных эмоций — она как-то всё больше сосредоточена на своём собственном состоянии — беременности, и эти нервы ей на фиг не нужны. Но девушка так и не поняла.

Есть такое заболевание головы — "отсутствие эмпатии" называется. Это не лечится. И обычно присутствует в психологическом профиле серийных маньяков-убийц. Самое удивительное, что именно эти коридоры "Эха Москвы" знавали не только грозную поступь голубоглазого фюрера оппозиции Алексея Анатольевича. По ним точно так же, как мадам Соболь, но только с ножом в руке, метался чокнутый маньяк из Израиля, который в конце концов резал ведущую Татьяну Фельгенгауэр, дай бог ей здоровья, прямо на рабочем месте.

На что можно сказать, что в этот раз обошлось и у мадам Соболь с собой не оказалось склянки с кислотой. Хотя всё-таки не обошлось, и из-за нервов и тонуса глубоко беременную Маргариту пришлось увозить на скорой помощи. Так что передачи по радио не будет. Наверное, вместо неё запишут очередной проморолик Навального. Он же здесь всё время выступает, и, согласно своему кодексу журналисткой этики, Алексей Алексеевич Венедиктов предоставляет ему эфир для изложения невнятных взглядов. С другой стороны, у кого они внятные-то?

Но тем не менее то, что устроила Соболь в коридорах радиостанции под руководством Венедиктова, не чем иным, как актом чёрной неблагодарности, назвать невозможно — потому, что совершенно не по делу тень скандала пала и на него.

Кстати, именно Венедиктов вполне по-мужски публично извинился за чужое поведение. Это такое уже en masse — утерянное искусство мужского поведения. Потому что так ничего и не понявший Навальный продолжил скакать на манер рогулей на майдане у себя в твиттере, отчаянно радуясь, что укатали всё-таки Маргариту эти горки до больнички.

Ну что, ума нет — считай калека, как говорила моя покойная бабушка-блокадница.