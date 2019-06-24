"Нет слов": Журналистка из Ульяновска взяла интервью у мёртвой рыбы

Корреспондент Валерия Чаурова, находясь на берегу Волги, рассказала, что там появилось "рыбное кладбище длиной в километр". При этом в один из моментов девушка поднесла микрофон к лежащей рядом мёртвой рыбе, задав ей вопрос об экологической ситуации. Ролик с необычным репортажем стал быстро расходиться по Интернету, но проблема назрела ещё ранее.
Уже в течение нескольких дней в Ульяновске появляются сообщения о массовой гибели рыбы в Волге. На пляж вымыло даже огромного сома, пишет "Улпресса". В качестве предварительной версии произошедшего сначала называли заиливание жабр из-за шторма. Но местные жители сильно обеспокоены ситуацией и активно высказывают свои предположения, пытаясь добраться до истины.
Рыбу отравили сбросами. А "анализы" покажут, что умерла сама
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В этом году над Волгой будто издеваются. То уровень поднимают, то понижают. На берегу тухлой рыбы полно
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