"Нет слов": Журналистка из Ульяновска взяла интервью у мёртвой рыбы

В Сети становится вирусным отрывок из репортажа ульяновского телеканала "Репортёр-73".

Корреспондент Валерия Чаурова, находясь на берегу Волги, рассказала, что там появилось "рыбное кладбище длиной в километр". При этом в один из моментов девушка поднесла микрофон к лежащей рядом мёртвой рыбе, задав ей вопрос об экологической ситуации. Ролик с необычным репортажем стал быстро расходиться по Интернету, но проблема назрела ещё ранее.

Уже в течение нескольких дней в Ульяновске появляются сообщения о массовой гибели рыбы в Волге. На пляж вымыло даже огромного сома, пишет "Улпресса". В качестве предварительной версии произошедшего сначала называли заиливание жабр из-за шторма. Но местные жители сильно обеспокоены ситуацией и активно высказывают свои предположения, пытаясь добраться до истины.

Рыбу отравили сбросами. А "анализы" покажут, что умерла сама _aleks_official