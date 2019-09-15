Блогерша, которую в Сети обозвали "слишком уродливой", утёрла нос всем обидчикам

Мелисса Блейк — журналистка из Иллинойса, США. Её работы публикуются в таких мировых медиа, как CNN и Cosmopolitan. Кроме того, она ведёт блог об особенностях жизни с синдромом Фримена — Шелдона. Из-за него внешность девушки несколько иная. В общем, Мелисса — профессионал своего дела, вот только в мире, где принято судить по обложке, ей приходится совсем не легко.

Недавно у Мелиссы вышел новый материал, в котором она высказывала своё мнение по поводу политики. Конечно, несогласных с ней было очень много. Однако вместо того, чтобы обсуждать позицию автора, комментаторы быстро переключились на её специфичную внешность.

От глупых оскорблений они дошли до требований запретить Мелиссе публиковать селфи, потому что они "слишком уродливые". Некоторые сравнивали её с картошкой и рыбой-каплей. И, если кого-нибудь такие оскорбления могли бы сильно задеть, у журналистки были другие планы.

В ответ всем обидчикам в своём twitter-аккаунте Мелисса запостила несколько селфи. На фотографиях она улыбалась не меньше, чем обычно. Так она дала понять, что никакие оскорбления её не сломят.

Во время последних нападков троллей мне говорили, что мне следует запретить публиковать свои фотографии, потому что я слишком уродлива. Это событие я отмечу тремя селфи... melissablake

Мелисса сразу нашла поддержку среди читателей, а затем — и людей по всему миру. Твит набрал 17,5 тысячи репостов и более 200 тысяч лайков. Такая группа поддержки иногда нужна каждому.

Настоящие уродцы — это те, кто думает, что у них есть право пытаться запретить этой красивой женщине публиковать селфи. #YouGoGirl Пользователь "Твиттера"