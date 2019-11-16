Журналист сбросил 13 кг всего за 2 месяца, узнав, что он стал посмешищем в Сети

Известный австралийский журналист Стив Пеннелс был неприятно удивлён, когда обнаружил своё фото на сайте, где мужчин-знаменитостей стыдили за лишний вес.

48-летний репортёр никогда не беспокоился о лишних килограммах, хотя периодически подумывал привести себя в лучшую форму. Но после того как его публично пристыдили за небольшой живот, он больше не мог терпеть. И теперь показал, каких результатов добился всего за два месяца, пишет Foxnews.

Несмотря на плотный рабочий график и постоянные разъезды, Стив начал усиленно тренироваться, присоединившись к команде Ultimate Performance Australia. И ему удалось сбросить внушительные 13 кг и уменьшить количество жира в организме на 15%. Хотя журналист и боялся, что в его возрасте такая быстрая трансформация невозможна.

Теперь Пеннелс весело отмечает, что избавился от "папиного пуза" и спешит обновить свой гардероб. Но останавливаться на достигнутом австралиец не намерен.

Я в лучшей форме за последние 20 лет. У меня появился пресс, который последний раз я видел в середине 90-х Стив Пеннелс

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