Ведущий заболел и сделал ошибку, после которой вся страна стала молиться за него

Ведущий прогноза погоды на FOX4, сам того не желая, оказался в центре внимания. Теперь вся страна беспокоится о его самочувствии после того, как он случайно разослал письмо с просьбой дать ему больничный.

Когда Ник Васос почувствовал, что заболевает, то ни о каком эфире не могло идти и речи. Ведущий не стал звонить начальству, а написал на корпоративную почту, чтобы предупредить о непредвиденных обстоятельствах. Пока ничего сверхъестественного. Но как только мужчина нажал кнопку "Отправить", случилось непоправимое — в адресатах оказались все 197 телевизионных компаний на территории США, которые относятся к NexStar Media Group, сообщает Unilad.

Конечно же, коллеги не смогли проигнорировать плохое самочувствие Ника. Директор Nexstar по цифровому контенту Остин Келлерман поделился несколькими ответами. Но вскоре был вынужден заблокировать эту цепочку, потому что писем оказалось слишком много. И тогда на помощь пришёл Twitter, где неравнодушные журналисты запустили хештег #PrayersforNick (молитвы за Ника)

В итоге даже просто незнакомые люди стали желать Нику скорейшего выздоровления и прикреплять его фото. Возможно, именно благодаря этому Нику так быстро стало лучше.

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