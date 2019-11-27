Огромная свинья напала на репортёра в прямом эфире, рассмешив всех — видео

Ролик с хрюшкой стал вирусным. Однако журналист, который приглянулся животному, не стал переживать и сам посмеялся над собой в "Твиттере".

Лазос Мантикос вышел в прямой эфир на канале ANT 1 с печальными новостями с места событий, пишет CNN. Он должен был рассказать о последствиях урагана, бушевавшего в Греции. Перед этим ведущий в студии объявил: "А сейчас мы отправимся в Кинету, где [люди] считают свои раны".

Однако, когда включилась камера, в эфир ворвалась огромная свинья. Она стала гоняться за журналистом и даже принялась его покусывать. И быстро отделаться от настойчивой хрюшки не удалось.

Йоргас, ты меня слышишь? У нас тут проблема: за нами всё утро гоняется свинья... Извините, ребята, не могу оставаться на месте — меня кусают Лазос Мантикос

Коллеги Мантикоса не смогли сдержать смех, несмотря на печальные события. Они посоветовали журналисту разобраться с навязчивой "поклонницей" и тогда вернуться к работе.

Комментатор лишился дара речи во время важной игры, увидев на трибуне блондинку