Если любовь и существует, то это она. Трогательная история девушки без рук и ног

Когда матери Джлиссы — Деборе — дали подержать дочь, она была в глубоком шоке. Ничто не предвещало беды, и женщина ожидала, что девочка родится с длинными ногами, ведь она так усиленно пиналась в последние месяцы. Врачи поспешили предупредить расстроенную мать, что будущего у её ребёнка не будет, но Дебора решила, что они справятся. И она была права.
Когда пришло время отдавать малышку в школу, Дебора переживала, как отнесутся к ней другие дети. Но все опасения оказались напрасными — окружающие сразу же полюбили Джлиссу. В 17 лет общие друзья познакомили её с Джонатаном Шортером, и они сразу нашли общий язык. Сперва молодые люди подружились, а потом и полюбили друг друга.
Джлисса хороший человек и отличный друг. Её не возможно не любить
Джонатан Шортер
Джонатан никогда не замечал, что у девушки есть какие-то недостатки. Он помогал ей дотянуться до высоких полок или выйти из машины, а со всем остальным Джлисса справлялась сама, несмотря на метр роста и отсутствие рук, коленей и трёх пальцев.
Я не верила, что когда-нибудь встречу такого, как Джонатан. Думала, что умру в одиночестве
Джлисса Остин
Сейчас Джлиссе уже 30 лет, она открыла свой ткацкий бизнес, который приносит неплохой доход. Вместе с Джонатаном они планируют в скором времени устроить свадьбу. Парочка с нетерпением ждёт медового месяца.
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