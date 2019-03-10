Если любовь и существует, то это она. Трогательная история девушки без рук и ног

Врачи так и не смогли объяснить родителям Джлиссы Остин из Техаса, США, почему девочка родилась с серьёзными отклонениями. Не существовало никакого официального диагноза, было лишь ясно, что девочка вряд ли доживёт до 18 лет, пишет Daily Mail.

Когда матери Джлиссы — Деборе — дали подержать дочь, она была в глубоком шоке. Ничто не предвещало беды, и женщина ожидала, что девочка родится с длинными ногами, ведь она так усиленно пиналась в последние месяцы. Врачи поспешили предупредить расстроенную мать, что будущего у её ребёнка не будет, но Дебора решила, что они справятся. И она была права.

Когда пришло время отдавать малышку в школу, Дебора переживала, как отнесутся к ней другие дети. Но все опасения оказались напрасными — окружающие сразу же полюбили Джлиссу. В 17 лет общие друзья познакомили её с Джонатаном Шортером, и они сразу нашли общий язык. Сперва молодые люди подружились, а потом и полюбили друг друга.

Джлисса хороший человек и отличный друг. Её не возможно не любить Джонатан Шортер

Джонатан никогда не замечал, что у девушки есть какие-то недостатки. Он помогал ей дотянуться до высоких полок или выйти из машины, а со всем остальным Джлисса справлялась сама, несмотря на метр роста и отсутствие рук, коленей и трёх пальцев.

Я не верила, что когда-нибудь встречу такого, как Джонатан. Думала, что умру в одиночестве Джлисса Остин

Сейчас Джлиссе уже 30 лет, она открыла свой ткацкий бизнес, который приносит неплохой доход. Вместе с Джонатаном они планируют в скором времени устроить свадьбу. Парочка с нетерпением ждёт медового месяца.