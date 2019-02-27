"Я слышала, как со мной прощались". Мать раскрыла, что происходило с ней в коме

33-летняя Наоми Бейли из графства Даун, Ирландия, после серьёзной болезни вышла из комы и услышала, как священник зачитывает над ней последнюю молитву. Женщина хотела сказать, что не умирает, но она не смогла пошевелить и пальцем, пишет The Sun.

Наоми всегда казалось, что это простая мигрень. Но боль с каждым приступом всё увеличивалась, пока однажды женщина не потеряла сознание. После обследования в больнице у Наоми обнаружили серьёзный менингит, и было решено провести срочную операцию, чтобы ослабить давление на мозг. Это привело в неожиданным осложнениям, и специалисты погрузили Наоми в кому, чтобы дать организму шанс исцелиться.

Через неделю женщина очнулась, но то, что она услышала, привело её в ужас. Священник зачитывал над ней последнюю молитву, а семья Наоми пришла, чтобы с ней попрощаться. Женщина пыталась открыть глаза и сказать, что с ней всё в порядке, но не могла. Тело её абсолютно не слушалось. Только позднее Наоми узнала, что это был синдром запертого человека.

Синдром запертого человека Синдром, характеризующийся полной потерей речи и параличом при полной сохранности сознания и чувствительности. Фото © Соцсети

Моё состояние было слишком тяжёлым, а тип менингита, который у меня обнаружили, считается самым серьёзным, поэтом врачи посоветовали моей семье заранее подготовиться к худшему Наоми Бейли

Окончательно Наоми пришла в себя только на Рождество. Женщина была очень рада увидеть свою малышку Ниад, хотя она не так представляла себе их первое семейное Рождество втроём. Менингит не прошёл для Наоми без последствий: женщина теперь страдает провалами в памяти, не может завести второго ребёнка и лишилась поста в местной администрации.