Сын женился в палате умирающей мамы, несмотря на риск заразиться опасным вирусом

Стефани Спур скончалась в больнице города Чикаго из-за грибковой инфекции, которая оказалась устойчива к антибиотикам. Но она мечтала увидеть свадьбу сына — и он сделал для этого всё возможное.

Мать четырёх детей 30 лет страдала аутоиммунным заболеванием — волчанкой, однако это не мешало ей вести нормальный образ жизни. В больнице она оказалась с осложнением после насморка, который не могли вылечить несколько месяцев. В итоге оказалось, что женщина заразилась опасной инфекцией: дрожжевым грибком Candida auris. Он резистентен к антибиотикам, именно поэтому все лекарства, которые пробовали врачи, не помогали. Само сочетание этих заболеваний не поддавалось лечению, сообщает New York Times.

Врачи сделали 64-летней Стефани три биопсии лёгких, прежде чем обнаружили грибок. Из-за осложнений от этих процедур её пришлось подключить к аппаратам жизнеобеспечения. Пролежав несколько месяцев в больнице, женщина поняла, что, вероятно, не доживёт до свадьбы младшего сына Зака, до которой оставалось ещё четыре месяца.

Тогда в семье приняли непростое решение: Зак и его девушка пригласили священника прямо в больничную палату, чтобы его мама всё же смогла присутствовать на свадьбе. Жених и невеста, муж Стефани и даже священник должны были надеть защитные синие больничные халаты поверх праздничной одежды, а также длинные перчатки. Все они рисковали подхватить смертельно опасный грибок, но тем не менее понимали, что поступают правильно.

Всего через пару дней после церемонии врачи вместе со Стефани и её семьёй приняли решение отключить её от аппаратов жизнеобеспечения. Лечение не приносило никаких результатов и только мучило её. Спустя несколько часов Стефани скончалась в окружении родных.