15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве

Психиатрическая лечебница, Кингс-Парк, Нью-Йорк
Оатман — город-призрак в Аризоне. Активно развивался в связи с золотодобычей. К 1960 году пришёл в запустение и превратился в туристический аттракцион
Отель "Рюген", Пхеньян, Северная Корея
Остров на озере Буэна-Виста, Флорида. До 1994 года был известен как место обитания редких животных, но потом здесь нашли опасные для человека бактерии
Развлекательный парк "Королевство Гулливера", Япония. Неподалёку расположен печально известный "лес самоубийц"
Театр "Орфеум", Массачусетс, США. В день его открытия затонул "Титаник". Вскоре разорились и его владельцы
Заброшенная угольная обогатительная фабрика, Франция
Станция метро "Сити Холл", Нью-Йорк, США. Станцию не успели адаптировать под длинные поезда нового поколения. В итоге её так и не открыли
Замок Миранда, Сель, Бельгия
Центральный вокзал Мичигана, Детройт
Военный госпиталь, Белиц, Германия. В 1916 году после ранения в ногу здесь лечился Адольф Гитлер
Гостиница El Hotel del Salto, Колумбия. В близлежащий водопад сливают канализационные отходы, и запах здесь соответствующий
Железнодорожное депо, Ченстохова, Польша
Заброшенный госпиталь в Остенде, Бельгия. А выглядит как новый
Торговый центр Randall Park Mall, Огайо, США
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