15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве

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15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве

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Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь только сумасшедший решится на прогулку по этим улицам и зданиям без сопровождения.

Психиатрическая лечебница, Кингс-Парк, Нью-Йорк

<p>Фото: © atlasobscura.com</p>

Оатман — город-призрак в Аризоне. Активно развивался в связи с золотодобычей. К 1960 году пришёл в запустение и превратился в туристический аттракцион

<p>Фото: © desertusa.com</p>

Отель "Рюген", Пхеньян, Северная Корея

<p>Фото: © designbuild-network.com</p>

Остров на озере Буэна-Виста, Флорида. До 1994 года был известен как место обитания редких животных, но потом здесь нашли опасные для человека бактерии

<p>Фото: © satoshiptc.us</p>

Развлекательный парк "Королевство Гулливера", Япония. Неподалёку расположен печально известный "лес самоубийц"

<p>Фото: © imgur.com</p>

Театр "Орфеум", Массачусетс, США. В день его открытия затонул "Титаник". Вскоре разорились и его владельцы

<p>Фото: © afterthefinalcurtain.net</p>

Заброшенная угольная обогатительная фабрика, Франция

<p>Фото: © imgur.com</p>

Станция метро "Сити Холл", Нью-Йорк, США. Станцию не успели адаптировать под длинные поезда нового поколения. В итоге её так и не открыли

<p>Фото: © atlasobscura.com</p>

Замок Миранда, Сель, Бельгия

<p>Фото: © amando.it</p>

Центральный вокзал Мичигана, Детройт

<p>Фото: © theodysseyonline.com</p>

Военный госпиталь, Белиц, Германия. В 1916 году после ранения в ногу здесь лечился Адольф Гитлер

<p>Фото: © hypescience.com</p>

Гостиница El Hotel del Salto, Колумбия. В близлежащий водопад сливают канализационные отходы, и запах здесь соответствующий

<p>Фото: © thevintagenews.com</p>

Железнодорожное депо, Ченстохова, Польша

<p>Фото: © urbanghostsmedia.com</p>

Заброшенный госпиталь в Остенде, Бельгия. А выглядит как новый

<p>Фото: © reddit.com</p>

Торговый центр Randall Park Mall, Огайо, США

<p>Фото: © Seph Lawless</p>

10 самых жутких городов-призраков России

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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