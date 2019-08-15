Студентка ослепла на один глаз, сварив яйца, как советовали в Интернете

Девушка, чей обычный завтрак обернулся потерянным зрением, предупреждает других — никогда не пытайтесь сварить яйца в микроволновке!

22-летняя Бетани Россер из Реддитча, Великобритания, готовила завтрак во вторник, 6 августа. Он так и мог остаться лишь пунктом в расписании девушки среди каждодневной рутины, если бы она не решила сварить яйца в микроволновке. Вместо английского завтрака потерпевшая получила ожоги на лице и потерянное на один глаз зрение.

Прежде чем решиться на такой поступок, Бетани прогуглила — действительно ли можно варить яйца таким образом. На одном из сайтов из результатов запроса было написано, что это вполне безопасно, если они не лопнут, а для этого нужно в воду добавить соль. Так девушка и поступила.

Следуя инструкциям, она шесть минут варила яйца при мощности 900 Вт. Затем девушка вынула их из микроволновки, чтобы охладить. И в этот момент яйца взорвались, оставив ожоги на правой части лица Бетани. Она сразу вызвала скорую и, пока ждала, обливала кожу холодной водой.

Когда я заглянула в миску, чтобы увидеть, готовы ли яйца, они взорвались мне в лицо Бетани Россер

Пострадавшую доставили в отделение ожогов в больнице Бирмингема, где ей оказали необходимую помощь и оставили на ночь. Врачи успокоили, что шрамов на лице не останется, однако что будет со зрением девушки — неясно. Возможно, правый глаз не сможет восстановиться — сообщает The Sun.