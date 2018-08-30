Отец с сыном выловили в реке бутылку с запиской, которая взбудоражила соцсети

Житель Лондона Джеймс Херринг катался на лодке вместе с сыном Джеком по Темзе. В воде они заметили проплывающую рядом бутылку, внутри которой была свёрнута бумажка. Мальчику стало интересно, что же написано внутри, и он выловил её руками.

В загадочном письме говорилось о двух влюблённых — Джоне и Лизе, — которые обожали путешествовать. Судя по содержанию письма, первой ушла из жизни Лиза, а Джон прожил ещё два года после её смерти и умер от тоски.

Помимо грустной истории любви аноним также обратился с просьбой к тому, кто найдёт записку первым. Он попросил зажечь в честь возлюбленных памятную свечу. Озадаченному Джеймсу стало интересно, кто такие эти Лиза и Джон и почему записка оказалась в реке.

Он выложил в "Фейсбуке" письмо в надежде разыскать его автора, а также указал, что выполнил просьбу анонима. Пост Джеймса стал вирусным — другие пользователи решили поддержать его и тоже зажгли памятные свечи в память о возлюбленных.