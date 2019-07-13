Глиняная империя. Загадка "терракотовой армии" китайского императора

Ровно 45 лет назад простые крестьяне копали скважину, а откопали целый загробный мир — со своим властелином и его многотысячным войском.

В 1974 году в окрестностях китайского города Сиань один трудяга вместо колодца нашёл под землёй чьи-то плечи. Суеверный ужас вряд ли продлился долго: скоро стало ясно, что плечи эти — глиняные. Точнее, "терракотовые" — так называют обожжённую глину. Приехавшие археологи рассказали, что этой статуе больше двух тысяч лет.

А когда стали копать дальше, то обнаружили, что это одна из как минимум ВОСЬМИ ТЫСЯЧ похожих скульптур людей и лошадей в натуральную величину. Большинство людей в доспехах, при оружии. А рядом — мавзолей императора Цинь Шихуанди — Великого императора основателя Цинь. Того самого, который объединил Китай и при котором вместо нескольких перегородок между царствами построили одну Великую китайскую стену. Для историков столь эпохальное захоронение стало чем-то доселе невиданным. Нет, правителей в старину всегда провожали в последний путь с надлежащим пафосом, но чтоб с целой армией…

Незаконный наследник

Обо всём этом сняли уже пять фильмов. История действительно захватывающая: там и любовь, и борьба за власть, и жестокие унижения. И вертел это колесо один-единственный, можно сказать, невесть откуда взявшийся человек. Правда, очень богатый. Звали его Люй Бувэй.

Итак, древний Китай, III век до нашей эры. В некотором царстве, в некотором государстве растёт мальчик. Непростой, между прочим, мальчик. Но одинокий и несчастный. Всё его детство — сплошные оскорбления и издёвки. Ясное дело — незаконнорождённый. Хуже не придумаешь. Ситуация такая: дед был царём, по-древнекитайски — ваном. Его сын и наследник престола влюбился в девушку далеко не аристократического происхождения. Родился ребёнок. И этого ребёнка, конечно, отправили с глаз долой куда подальше, а именно в другое царство под названием Чжао. А надо сказать, что тогда вся страна состояла из отдельных государств, которые регулярно друг на друга ходили войной. Историки назвали это эпохой Сражающихся царств. Вроде нашей феодальной раздробленности.

Так вот, грустный байстрюк по имени Ин Ижэнь был уверен, что так и пройдёт его никому не нужная жизнь. И тут появляется наш творец истории — богатый купец Люй Бувэй. Он находит мальчика и говорит ему, что сделает его главой государства. Тот отвечает только горькой усмешкой. Здесь по голливудским стандартам даётся крупный план загадочного гостя, который смотрит собеседнику прямо в глаза и говорит: Trust me — "Доверься мне".

Бувэй едет на родину своего юного друга — в царство Цинь — и отправляется прямо во дворец к его отцу и деду. У папаши к тому времени уже была новая пассия по имени Хуаян. Симпатичная, окружённая покровительством власть имущих — в общем, всё замечательно. Одна беда: детей нет. Бесплодна. И вот является к ней весьма импозантный и состоятельный человек с роскошными подарками. Говорит, это от Ижэня, сына твоего покровителя. Мальчик, мол, мыкается сиротой, истосковался по материнской заботе. "Твой принц состарится и умрёт, и с кем ты останешься? А сделаешь мальчика главным наследником — получишь любящего сына и статус царицы-матери".

Ай да Бувэй! А дальше — больше. Однажды он заметил красивую девушку. Она великолепно танцевала. Дальнейшее очевидно. Но как-то раз купец устроил праздник для своего юного "протеже" и попросил новую наложницу принести им вина. Тут побочный королевский отпрыск её и увидел.

Расчётливый — простите, добрый и великодушный — Люй Бувэй отпустил красавицу с Ижэнем. Вскоре у них родился сын. Этот сын и стал потом великим императором Цинем Шихуанди. Злые языки некоторых летописцев утверждали, что девушка-то уходила к молодому внебрачному царскому сыну уже в интересном положении от Люя Бувэя, так что как бы… Но впоследствии подсчитали, что момент предполагаемого зачатия и дата родов не соотносятся, так что это было давно и неправда.

Ну а потом старый царь, то есть "ван", сыграл в мавзолей, наследник сел на трон, просидел два дня и на третий тоже отправился к предкам. Причём не исключено, что это опять-таки товарищ Люй постарался на всякий случай. Вот и всё, Ижэнь стал главой государства, а генеральный спонсор — премьер-министром. Однако для нового царя тоже недолго музыка играла — менее трёх лет. Ижэнь умер в 35 лет. Что вы думаете? И в этом главу правительства подозревают! Молодой царь таки застал свою жену в объятиях бывшего покровителя, так что есть версия, то соперники решили друг от друга избавиться.

Как бы там ни было, в конце концов на престоле оказался 13-летний мальчик — подросший Цинь Шихуанди. Само собой, регент при нём кто? Совершенно верно!

Армия покойников

По всей видимости, несмотря на свой нежный возраст, молодой человек прекрасно понимал, кто он такой, и, более того, ощущал бренность этой жизни. Через год после вступления в должность он уже распорядился приступать к строительству его усыпальницы. Он не сомневался, что после смерти окажется в загробном мире, причём в своём же статусе главы государства. А главе государства нужно что? Армия нужна. Величество, вопреки устоявшемуся обычаю, между прочим, милостиво отказалось заживо замуровать в склепе настоящих солдат, так что в стране ваяли, и ваяли, и ваяли стойких терракотовых бойцов, а ещё музыкантов и акробатов (а то вдруг скучно станет). Да, и чиновников ещё, куда же без них в загробном государстве-то. Но гуманным решение слепить их из глины назвать сложно: ради создания десятка тысяч скульптур на месте стройки закопали примерно 70 тысяч мастеров вместе с семьями.

И это была лишь десятая часть всех, кто снаряжал эту армию. Они трудились 38 лет. За это время царь со своим настоящим войском взял и Казань, и Астрахань, в смысле и Хань, и Вэнь, и вообще покорил все соседние китайские княжества, чтобы объединить их под своим началом. Разгромил все эти заборы, которыми они друг от друга отгородились, и воздвиг вдоль северо-западных границ одну Великую стену, чтоб не пускать разных варваров-кочевников. Наверное, Трамп знает эту историю.

Тайны Сяньянского двора

Теперь археологи наблюдают результаты строительства и просто диву даются. Во-первых, если эти глиняные фигуры обжигали, то где-то должны быть печи. А их нет. Кстати, у каждого воина — свои уникальные черты лица, причёска и прочее. Во-вторых, в руках у изваяний не глиняные, а самые настоящие бронзовые мечи, копья, арбалеты, которые спустя 2200 лет практически не проржавели и настолько остры, что их голыми руками лучше не трогать. На некоторых нашли хром, возникла мысль о специальном защитном покрытии, но ведь это же немыслимо: мы этой технологией только в XX веке овладели! Да и как вообще можно было сделать столько оружия кустарно? Не говоря уже о самих статуях примерно по 135 килограммов каждая плюс 200-килограммовые кони? Лошадок вроде на месте возводили, но солдат делали в других местах, и их нужно было как минимум как-то довезти до пункта назначения.

Занятно, что, как ни прекрасна эта гробница с такой вооружённой охраной, её хозяин был готов на что угодно, лишь бы туда не попасть. Он без конца искал разных волшебников-кудесников и всё допытывался, как же раздобыть эликсир бессмертия. И имеются данные, что кто-то из чародеев посоветовал ему в качестве такого чудесного средства пить ртуть. Мало того, по легенде, он завещал похоронить себя в гробу в форме лодки, которая будет плавать по целой подземной реке из его любимого металла. И есть аргументы в пользу этой версии. Экскурсоводы на месте захоронения рассказывают, что во время раскопок находили останки людей, которые приходили сюда, очевидно, в надежде чем-нибудь поживиться, но погибали от отравления ядовитым металлом. А кроме того, в почве под "терракотовой армией" якобы обнаружили очень много ртути, и это мешает дальнейшим исследованиям. А ведь добраться до самой гробницы сейчас самое главное.

И в заключение

Предание гласит, что однажды император отправил целую морскую экспедицию к "островам бессмертных". Её участники вернулись ни с чем и посетовали, что, дескать, не пускают "большие рыбы". Тогда решительный правитель сам пустился в плавание, действительно увидел какое-то, видимо, морское млекопитающее и убил его из лука. Но после этого внезапно очень плохо себя почувствовал, корабль немедленно развернули к родному берегу. Так умер великий Цинь Шихуанди.

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