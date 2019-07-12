Появилось видео, как у берегов США перехватили подлодку с 7 тоннами кокаина

Развернувшаяся в ролике погоня больше напоминала кадры из шпионского боевика, который, к счастью, закончился победой добрых сил.

Береговая охрана США поделилась роликом перехвата в своём твиттере, хотя сама операция произошла ещё в середине июня. На видео представители спецслужб преследуют подлодку контрабандистов, а затем взламывают люк. Судя по всему, задержание происходило в восточной части Тихого океана, пишет Fox News.

По словам Джона Массона, военного представителя, на судне было обнаружено более семи тонн кокаина общей стоимостью 232 миллиона долларов. Также внутри были задержаны пять контрабандистов. Массон пояснил, что наркоторговцы часто используют в своих целях самоходные полупогружные суда, потому что те более лёгкие и быстроходные, а также их тяжело обнаружить спецслужбам.

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