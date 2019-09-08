Полицейские были в шоке, когда эта мать пыталась выдать себя за 21-летнюю дочь

Не только родителям приходится краснеть за детей. Эта женщина из Юты, США, сделала необычный "сюрприз" своей дочке.

Полицейские остановили 38-летнюю Хизер Гарсию, которая была за рулём серебристого BMW, потому что на машине отсутствовал номерной знак. Но на этом приключения автоледи не закончились. Когда правоохранители осмотрели машину, они обнаружили предметы для употребления наркотиков и белое порошкообразное вещество.

Однако американка совсем не растерялась. Эффектная женщина заявила обескураженным полицейским, что её зовут Мерседес и родилась она в 1998 году, пишет New York Post. Когда же виновницу доставили в участок, выяснилось, что при задержании она назвала имя и дату рождения своей 21-летней дочки.

Хизер, которая хотела переложить ответственность за собственные безрассудства на дочь, предъявили несколько обвинений, связанных с наркотиками, а также обвинения в вождении без страховки и с отозванной лицензией и сообщении ложной информации сотруднику полиции.