Зак Брафф выложил фото, после которого фанаты ждут возрождения "Клиники"

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Зак Брафф выложил фото, после которого фанаты ждут возрождения "Клиники"

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Фото: twitter/zachbraff

Американский актёр, звезда "Клиники" Зак Брафф поделился в "Твиттере" фото, где собрались актёры сериала, последние серии которого вышли восемь лет назад. И добавил к посту подпись с намёком.

Зак Брафф, который получил большую известность после роли врача Джона Дориана, поделился фотографией с фестиваля Vulture. Снимок он многозначительно подписал: "Десятый сезон?" Что дало многочисленной армии поклонников культового сериала право надеяться на возрождение ленты.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/zachbraff" target="_blank"><strong>zachbraff</strong></a></p>

Пожалуйста, сделайте это!

Stephen_Chaney

Может, они все собрались, чтобы просто пообщаться? Но мы можем мечтать...

sarahschneeb

Это всё, чего я когда-либо хотел в жизни!

timholmes

Хотя некоторые фанаты отметили, что долгожданное воссоединение могло бы не оправдать их надежд. Так произошло с девятым сезоном, после которого прекратили съёмки.

Если бы только они и мы все могли притвориться, что девятого сезона не было...

gm8507

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