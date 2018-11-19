Зак Брафф выложил фото, после которого фанаты ждут возрождения "Клиники"

Зак Брафф, который получил большую известность после роли врача Джона Дориана, поделился фотографией с фестиваля Vulture. Снимок он многозначительно подписал: "Десятый сезон?" Что дало многочисленной армии поклонников культового сериала право надеяться на возрождение ленты.
Пожалуйста, сделайте это!
Stephen_Chaney
Может, они все собрались, чтобы просто пообщаться? Но мы можем мечтать...
sarahschneeb
Это всё, чего я когда-либо хотел в жизни!
timholmes
Хотя некоторые фанаты отметили, что долгожданное воссоединение могло бы не оправдать их надежд. Так произошло с девятым сезоном, после которого прекратили съёмки.
Если бы только они и мы все могли притвориться, что девятого сезона не было...
gm8507
- Популярные
- По времени