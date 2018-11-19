Зак Брафф выложил фото, после которого фанаты ждут возрождения "Клиники"

Американский актёр, звезда "Клиники" Зак Брафф поделился в "Твиттере" фото, где собрались актёры сериала, последние серии которого вышли восемь лет назад. И добавил к посту подпись с намёком.

Зак Брафф, который получил большую известность после роли врача Джона Дориана, поделился фотографией с фестиваля Vulture. Снимок он многозначительно подписал: "Десятый сезон?" Что дало многочисленной армии поклонников культового сериала право надеяться на возрождение ленты.

Пожалуйста, сделайте это! Stephen_Chaney

Может, они все собрались, чтобы просто пообщаться? Но мы можем мечтать... sarahschneeb

Это всё, чего я когда-либо хотел в жизни! timholmes

Хотя некоторые фанаты отметили, что долгожданное воссоединение могло бы не оправдать их надежд. Так произошло с девятым сезоном, после которого прекратили съёмки.