Муж сбежал из тюрьмы под чужим именем, но жена вернула его спустя 2 часа

Мужчине повезло, как никому другому, однако супруга не посчитала этот эпизод счастливым и отвезла его обратно.

Жена из Колорадо сдала своего мужа полиции спустя два часа после того, как он вышел из тюрьмы под чужим именем. Джеймса Райнерсона ошибочно приняли за другого заключённого, который ожидал своего освобождения. В результате мужчина подделал подпись, забрав чужие документы, дебетовую карту и кожаную куртку, сообщает LadBible.

38-летний Джеймс находился под стражей по обвинению в угрозах, хулиганстве и незаконном проникновении. Путаница возникла после того, как к нему в камеру временно подселили Марвина Марча. Вскоре он вернулся обратно, но в тюремные записи не были внесены изменения. В итоге, когда пришло время освобождать Марвина, тюремщики пришли в камеру к Джеймсу.

Мужчине также повезло, что никто не стал проверять его именной браслет. Всё складывалось как нельзя лучше, пока бедняга не рассказал о проделанном жене. Женщина посадила супруга в машину и самостоятельно отвезла обратно в тюрьму. Теперь Джеймсу предъявлены новые обвинения, включая побег, подделку документов и кражу.