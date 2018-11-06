Убийца произнёс "Давайте зажжём", прежде чем его казнили на электрическом стуле

63-летний преступник, который раньше занимался наркоторговлей, был приговорён к смертной казни за убийство двоих мужчин.

Убийца, осуждённый на смертную казнь, выбрал электрический стул вместо инъекции, устроив из этого целое представление. Эдмунд Загорский строил гримасы и улыбался, когда ему на голову надевали металлический шлем с влажной губкой. После его лицо скрыл чёрный колпак, сообщает Fox News.

Его адвокат, Келли Генри, рассказала, что осуждённый улыбнулся ей, чтобы она улыбнулась ему в ответ. Когда у него спросили, что он хочет сказать напоследок, то мужчина лишь произнёс: "Давайте зажжём".

Когда я положила руку на сердце, я сказала ему, что буду хранить его там всегда Келли Генри

63-летний преступник поднял правую руку, возможно, пытаясь помахать, но в этот момент пустили ток. В течение 20 секунд через его тело прошло 1750 вольт. Кулак Эдмунда сжался, и всё это время он не двигался, пока не было отключено электричество.

При смертной казни в Нэшвилле присутствовали семеро друзей и родственников Эдмунда. Для своей последней трапезы он выбрал маринованные свиные суставы и хвосты.

Загорский был осуждён за убийство двух мужчин во время наркоторговли в апреле 1983 года. При этом преступник стал образцовым заключенным, который никогда не совершал дисциплинарных нарушений. Суд отклонил прошение о смягчении приговора, и в итоге перед мужчиной встал сложный выбор: инъекция либо электрический стул.