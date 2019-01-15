Зэк из Киева превратил домашний арест в модное шоу и насмешил даже полицию

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Зэк из Киева превратил домашний арест в модное шоу и насмешил даже полицию

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30 ноября Печерский районный суд Киева приговорил к домашнему аресту политтехнолога Владимира Петрова, подозреваемого в организации секс-скандала. Мужчина не стал скучать и превратил своё заключение в показ мод, за которым следят тысячи пользователей "Твиттера".

Владимира Петрова обвиняют в организации секс-скандала против замначальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. По приговору суда мужчина должен оставаться под домашним арестом до 28 января. А так как лишних браслетов в Киеве не нашлось, полицейские каждый день приезжают к Владимиру, чтобы его сфотографировать.

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

За время домашнего ареста я мог бы подтянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс или грудь, сделать ремонт. Но мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости

Владимир Петров

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

К концу декабря арестант окончательно заскучал и решил превратить происходящее в шоу. Каждый день он встречает полицейских в новых и порой весьма забавных нарядах.

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

Сижу под домашним арестом, дважды в день приезжают фотографировать мусора, типа контроль. Решил развлекаться разными луками

Владимир Петров

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

За всё время эксперимента мужчина умудрился ни разу не повториться. Разнообразие гардероба Владимира поражает не только пользователей "Твиттера", но и его самого.

Пока ни одного повтора ни одной вещи, но есть подозрение, что через неделю придётся начать миксовать шмот. А может, нет

Владимир Петров

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

На сегодняшний день за устроенным политтехнологом шоу наблюдает 7,5 тысячи подписчиков.

<p>Фото © Twitter / vova_lumpen</p>

По словам Владимира, нарядов хватит, даже если домашний арест продлят ещё на два месяца. И теперь главное, чтобы судья не оказался одним из любопытных подписчиков политтехнолога.

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