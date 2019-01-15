Зэк из Киева превратил домашний арест в модное шоу и насмешил даже полицию

30 ноября Печерский районный суд Киева приговорил к домашнему аресту политтехнолога Владимира Петрова, подозреваемого в организации секс-скандала. Мужчина не стал скучать и превратил своё заключение в показ мод, за которым следят тысячи пользователей "Твиттера".

Владимира Петрова обвиняют в организации секс-скандала против замначальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. По приговору суда мужчина должен оставаться под домашним арестом до 28 января. А так как лишних браслетов в Киеве не нашлось, полицейские каждый день приезжают к Владимиру, чтобы его сфотографировать.

За время домашнего ареста я мог бы подтянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс или грудь, сделать ремонт. Но мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости Владимир Петров

К концу декабря арестант окончательно заскучал и решил превратить происходящее в шоу. Каждый день он встречает полицейских в новых и порой весьма забавных нарядах.

Сижу под домашним арестом, дважды в день приезжают фотографировать мусора, типа контроль. Решил развлекаться разными луками Владимир Петров

За всё время эксперимента мужчина умудрился ни разу не повториться. Разнообразие гардероба Владимира поражает не только пользователей "Твиттера", но и его самого.

Пока ни одного повтора ни одной вещи, но есть подозрение, что через неделю придётся начать миксовать шмот. А может, нет Владимир Петров

На сегодняшний день за устроенным политтехнологом шоу наблюдает 7,5 тысячи подписчиков.

По словам Владимира, нарядов хватит, даже если домашний арест продлят ещё на два месяца. И теперь главное, чтобы судья не оказался одним из любопытных подписчиков политтехнолога.