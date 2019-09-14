Бывшая заключённая получит $3 млн за 35 лет, по ошибке проведённых в тюрьме

Жительница США, осуждённая за два убийства, была признана невиновной и теперь рассчитывает на компенсацию.

Американка Кэти Вудз попала за решётку ещё в 1980-м. Тогда её признали виновной в совершении двух кровавых убийств. Много лет спустя выяснилось, что она не имела никакого отношения к этим преступлениям. По словам адвоката осуждённой, теперь 68-летней женщине должны выплатить $3 млн в рамках частичного урегулирования федерального иска о нарушении гражданских прав, сообщает Daily Mail.

Хотя никакие выплаты не смогут компенсировать тех страданий, которые пришлось пережить мисс Вудз за эти годы, мы надеемся, они помогут обеспечить достойный уход за ней Элизабет Ванг, адвокат

Преступления, о которых идёт речь, произошли в 1976 году в области залива Сан-Франциско. Жертвами убийцы стали две студентки: 17-летняя Пола Бакстер и 19-летняя Мишель Митчелл. Детективы, занимавшиеся расследованием, сфабриковали улики, чтобы "повесить" убийство на Вудз, которая в тот период лечилась в психиатрической больнице.

О подлоге стало известно лишь в 2014 году, когда технологии позволили провести тест частиц ДНК с окурка сигареты, найденного на месте одного из преступлений. Результаты исследования показали связь между этим делом и другими убийствами, совершёнными человеком по имени Родни Хэлбауэр. На его счету — шесть расправ над молодыми девушками. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.

В 2015 году Кэти Вудз была признана невиновной и вышла на свободу, но суд по её делу продолжается до сих пор. На последнем заседании присяжные единогласно поддержали иск о выплате ей компенсации.

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