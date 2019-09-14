Бывшая заключённая получит $3 млн за 35 лет, по ошибке проведённых в тюрьме

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Фото © Loevy & Loevy / murderpedia.org

Жительница США, осуждённая за два убийства, была признана невиновной и теперь рассчитывает на компенсацию.

Американка Кэти Вудз попала за решётку ещё в 1980-м. Тогда её признали виновной в совершении двух кровавых убийств. Много лет спустя выяснилось, что она не имела никакого отношения к этим преступлениям. По словам адвоката осуждённой, теперь 68-летней женщине должны выплатить $3 млн в рамках частичного урегулирования федерального иска о нарушении гражданских прав, сообщает Daily Mail.

<p>Кэти Вудс в 1972 году (слева) и 17-летняя Пола Бакстер, в убийстве которой её обвинили (справа). Фото © Loevy &amp; Loevy / FBI</p>

Хотя никакие выплаты не смогут компенсировать тех страданий, которые пришлось пережить мисс Вудз за эти годы, мы надеемся, они помогут обеспечить достойный уход за ней

Элизабет Ванг, адвокат

Преступления, о которых идёт речь, произошли в 1976 году в области залива Сан-Франциско. Жертвами убийцы стали две студентки: 17-летняя Пола Бакстер и 19-летняя Мишель Митчелл. Детективы, занимавшиеся расследованием, сфабриковали улики, чтобы "повесить" убийство на Вудз, которая в тот период лечилась в психиатрической больнице.

<p>Кэти Вудз. Фото © murderpedia.org</p>

О подлоге стало известно лишь в 2014 году, когда технологии позволили провести тест частиц ДНК с окурка сигареты, найденного на месте одного из преступлений. Результаты исследования показали связь между этим делом и другими убийствами, совершёнными человеком по имени Родни Хэлбауэр. На его счету — шесть расправ над молодыми девушками. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.

<p>Родни Хэлбауэр. Фото © FBI</p>

В 2015 году Кэти Вудз была признана невиновной и вышла на свободу, но суд по её делу продолжается до сих пор. На последнем заседании присяжные единогласно поддержали иск о выплате ей компенсации.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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