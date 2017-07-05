Минфин не хочет, чтобы ведомства сами платили за медосмотр пьяных

Идея о том, чтобы каждое ведомство платило из своего кармана за освидетельствование каждого потенциального пьянчужки, по мнению Минфина, проработана недостаточно.

Министерство финансов отказалось одобрить новый закон о медосвидетельствовании на состояние опьянения. Авторы проекта написали, что его появление приведёт к увеличению расходов бюджета. Но поскольку Минфин не увидел, по каким именно статьям и на сколько будет увеличение, он отказался утверждать законопроект в недоработанном виде.

По проекту предполагалось, что медосвидетельствование должен будет оплачивать бюджет того ведомства, которое и заказало освидетельствование. Например, если человека тормознули гаишники — оплачивать работу экспертов будет МВД.

Авторы указали, что новый закон увеличит расходы бюджета, но никакой конкретики не дали — на сколько именно. Это и послужило причиной, почему Минфин "запорол" законопроект.

— Исходя из содержания финансово-экономического обоснования к законопроекту, дать финансовую оценку последствий [таких] решений не представляется возможным, — сообщил Лайфу источник, близкий к ведомству, со ссылкой на соответствующие документы. — [Поэтому] Минфин России не поддерживает данный законопроект.

По поводу того, кто и из каких источников будет платит за медосвидетельствование на алкоголь, обсуждение идёт уже несколько лет. Один медосмотр на предмет алкоголя в крови стоит примерно 1500 рублей, и если поток пациентов велик, для бюджета это выливается в круглую сумму. Поэтому с начала 2017 года, например, обсуждается ещё один законопроект, по которому нарушитель — например, пьяный водитель — сам будет оплачивать свой поход на анализы.

Правда, на алкоголь у нас в стране продувают не только водителей, но и других людей — жертв или виновников правонарушений. Например, если кто-то изобьёт оппонента на задворках ночного клуба, обоих проверят на алкоголь. Для виновника драки наличие алкоголя в крови может стать отягчающим обстоятельством в суде.