Пожизненно осуждённым позволят ежегодные свидания

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий право осуждённых к пожизненному лишению свободы на одно длительное свидание в течение года.

"Законопроектом предусматривается установление права осуждённых к пожизненному лишению свободы, содержащихся в строгих условиях отбывания наказания в колонии особого режима, а также отбывающих наказание в строгих условиях отбывания наказания в колонии особого режима и в тюрьме, на одно длительное свидание в течение года", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещённому на сайте Госдумы.

Кроме того, в документе отмечается, что данные изменения закона предлагаются для сохранения семейных, родственных и иных социально полезных связей осуждённых во время отбывания ими пожизненного лишения свободы.

По информации Лайфа, смягчить условия содержания пожизненно осуждённых в Правительстве РФ решили после того, как в 2016 году Конституционный суд проверил правила содержания таких осуждённых на соответствие Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека.

В своем заключении Конституционный суд РФ постановил,

что отбывающие пожизненное заключение должны иметь право на длительные свидания с близкими независимо от того, сколько времени они провели за решёткой.

Сейчас в соответствии с действующим уголовно-исполнительным кодексом — УИК РФ, осуждённый к пожизненному лишению свободы получает возможность на длительное свидание не ранее, чем через десять лет со дня заключения под стражу.

Им разрешены только краткосрочные — по четыре часа — встречи с родными под контролем сотрудников колонии два раза в год. В отличие от краткосрочных, длительные свидания проходят в отдельных помещениях, там же осуждённый и его близкие ночуют.

По данным ФСИН РФ, на начало 2017 года в колониях содержалось 1896 приговорённых к пожизненному лишению свободы, которые находились в семи учреждениях.

Пожизненное лишение свободы как мера наказания появилась в УК РФ, по данным Минюста, в 1992 году. Как самостоятельная санкция пожизненное лишение свободы было введено в УК РФ в 1996 году, когда Россия вступила в Совет Европы.