Хорошего клёва. Россиянам разрешили бесплатно ловить рыбу

Президент России Владимир Путин подписал закон "О любительском рыболовстве", которым вводится новый порядок вылова рыбы для частных лиц. Согласно закону, который обсуждался парламентариями шесть лет, граждане могут заниматься любительским рыболовством на водоёмах общего пользования свободно, бесплатно и без обязательного получения именных удостоверений, как это первоначально предполагали авторы законопроекта.

Однако закон всё же запрещает или ограничивает любительскую рыбалку на ряде объектов. Так, запрет или ограничения могут быть введены на водоёмах, расположенных на землях Минобороны или объектов обеспечения безопасности, либо на особо охраняемых природных территориях. А вот на водоёмах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, рыбачить разрешается в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

При этом запрещается ловить рыбу в обводнённых карьерах, прудах и мелиоративных системах (включая ирригационные).

Кроме того, закон вводит и ряд ограничений для рыболовов: периоды добычи водных биоресурсов и суточную норму вылова. Также запрещается использование взрывчатых и химических веществ, электротока. А применение сетей разрешено лишь в северных районах, Сибири и на Дальнем Востоке и только для удовлетворения личных потребностей граждан с обязательной маркировкой сетей.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Мнения опрошенных Лайфом экспертов о плюсах и минусах нового закона разделились.

По словам главы Комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева, одной из причин появления закона "О любительском рыболовстве" были многочисленные случаи, когда реки перекрывали, после чего брали деньги за рыбалку.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев считает, что закон ничего не изменит. Люди как платили за рыбалку, так и будут платить.

— Предстоящую отмену платных участков считаю ошибкой. Объясню почему. Да, кому-то достаточно выйти на околицу села, закинуть удочку и половить рыбу. Но, я думаю, как минимум 20% рыболовов-любителей — это те, которым нужно куда-то приехать, остановиться на ночь, получить определённые услуги. Да хотя бы берег чистый от мусора. Владельцы рыбопромысловых участков такие возможности для них создавали. При этом число платных участков сейчас ничтожно мало, это не более 5% от площади всех акваторий, — пояснил Александр Савельев, добавив, что теперь арендаторам грозит потеря бизнеса, а это минус налоги, рабочие места.

Он не исключил, что на отмене платной рыбалки заработают промысловики, которые будут просто за определённую плату включать рыбаков-любителей в список работников артелей и на этом основании выводить, например, на лов в акваторию Рыбинского водохранилища.

Как следует из закона, нынешние владельцы различных баз для любительского и спортивного рыболовства смогут по-прежнему оказывать услуги по предоставлению рыбакам в аренду снастей, лодок, гостиничных услуг, питания, но не смогут взимать плату за вылов рыбы, за исключением аквакультурных хозяйств.

Как считает эксперт, бизнесмены, у которые хороший спрос "на отдых с удочкой", просто переформатируют свой промысел, организовав по документам места для прудовой аквакультуры и занятия товарной аквакультурой (товарным рыбоводством), что разрешено федеральным законом "Об аквакультуре".

— Часть арендаторов водных участков, где организована платная рыбалка, стоят тёплые домики, подготовлены места для лодок, просто будут договариваться с инспекторами Рыбохраны, — заявил Лайфу Александр Савельев.

Кто будет всё это контролировать? Нормы вылова, запрет на сети, бесплатный доступ к водоёмам, задаётся вопросами Савельев.

— Рыбохраны сегодня считайте, что нет: её штатная численность инспекторов на всю страну — 2,5 тысячи человек. Это на 2 миллиона озёр, 2 миллиона рек, 14 морей и 3 океана. У государства просто нет возможности контролировать исполнение данного закона, — считает Александр Савельев.

Напомним, что закон "О любительском рыболовстве" не могли принять шесть лет. В 2012 году правительство внесло законопроект в Госдуму. Спустя год депутаты приняли его в первом чтении, а затем обсуждение законопроекта застопорилось.

В 2016 году о законопроекте вспомнили на форуме Общероссийского народного фронта. После этого Владимир Путин дал поручение правительству доработать законопроект. Так, из первоначальной версии исчез пункт об именных разрешениях. Предполагалось, что они будут нужны, чтобы на законном основании заниматься любительской рыбалкой. Согласно итоговой редакции документа, такие разрешения не понадобятся.

По словам Александра Савельева, в России 30 млн человек, которые хотя бы раз в жизни держали в руках удочку. А по данным Федерального агентства по рыболовству, только в Москве и Московской области насчитывается около 2 млн рыболовов-любителей.