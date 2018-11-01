Что изменилось в законах с 1 ноября

С ноября в силу вступил ряд изменений в законодательство. Перемены затрагивают дачников, ряд предпринимателей, а также путешественников.

Дачники

Владельцам участков в Подмосковье, которые не избавились от борщевика Сосновского, начинают выписывать штрафы. Таковы поправки в региональный закон "О благоустройстве" и КоАП, которые вступили в силу с 1 ноября.

Форма ответственности за нескошенный борщевик может быть двух видов: предупреждение или штраф. Что касается материального взыскания: для физлиц оно составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч рублей до миллиона.

Уничтожать борщевик предлагают одним из трёх способов: скашиванием и выкапыванием корневища, химобработкой или вводом в оборот земель, не использованных ранее.

Москвичи

Минимальный размер оплаты труда во всех регионах России поднимут с 1 января 2019-го. В Москве же его меняют с 1 ноября этого года.

Так, МРОТ возрастает с 17 990 до 18 781 рубля. Это, кстати, выше общероссийского показателя (с начала следующего года МРОТ возрастёт с 11 163 рублей до 11 280 рублей).

Путешественники

Россия и Ямайка договорились об отмене визовых ограничений. Изменения вступят в силу с 27 ноября.

Необходимые документы подписали 27 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД РФ и Ямайки Сергей Лавров и Камина Джонсон-Смит.

Предприниматели

С 1 ноября начинает работать единый портал для госзакупок малого объёма. То есть для муниципальных, образовательных, спортивных и культурных организаций — до 400 тысяч рублей. Для медучреждений — до 100 тысяч.

Подобный портал было решено создать в мае. Летом он работал в тестовом режиме, сейчас же его использование является обязательным. Согласно замыслу, с его помощью предприниматель найдёт оптимальное соотношение цены и качества.

Работодатели

С начала ноября работодатели обязаны проводить спецоценку условий труда. Если они вредные или опасные — необходимо снижать риски. А всем сотрудникам, работающим на высоте, нужно предоставлять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Кроме того, меняется отчётность по единому налогу на вменённый доход. В новой форме отчётности отдельная строка предусмотрена для внесения данных о кассовых аппаратах, работающих в онлайн-режиме.