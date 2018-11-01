Что изменилось в законах с 1 ноября
Фото: © РИА Новости/Антон Белицкий
Дачники
Владельцам участков в Подмосковье, которые не избавились от борщевика Сосновского, начинают выписывать штрафы. Таковы поправки в региональный закон "О благоустройстве" и КоАП, которые вступили в силу с 1 ноября.
Форма ответственности за нескошенный борщевик может быть двух видов: предупреждение или штраф. Что касается материального взыскания: для физлиц оно составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч рублей до миллиона.
Уничтожать борщевик предлагают одним из трёх способов: скашиванием и выкапыванием корневища, химобработкой или вводом в оборот земель, не использованных ранее.
Москвичи
Минимальный размер оплаты труда во всех регионах России поднимут с 1 января 2019-го. В Москве же его меняют с 1 ноября этого года.
Так, МРОТ возрастает с 17 990 до 18 781 рубля. Это, кстати, выше общероссийского показателя (с начала следующего года МРОТ возрастёт с 11 163 рублей до 11 280 рублей).
Путешественники
Россия и Ямайка договорились об отмене визовых ограничений. Изменения вступят в силу с 27 ноября.
Необходимые документы подписали 27 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке главы МИД РФ и Ямайки Сергей Лавров и Камина Джонсон-Смит.
Предприниматели
С 1 ноября начинает работать единый портал для госзакупок малого объёма. То есть для муниципальных, образовательных, спортивных и культурных организаций — до 400 тысяч рублей. Для медучреждений — до 100 тысяч.
Подобный портал было решено создать в мае. Летом он работал в тестовом режиме, сейчас же его использование является обязательным. Согласно замыслу, с его помощью предприниматель найдёт оптимальное соотношение цены и качества.
Работодатели
С начала ноября работодатели обязаны проводить спецоценку условий труда. Если они вредные или опасные — необходимо снижать риски. А всем сотрудникам, работающим на высоте, нужно предоставлять средства индивидуальной и коллективной защиты.
Кроме того, меняется отчётность по единому налогу на вменённый доход. В новой форме отчётности отдельная строка предусмотрена для внесения данных о кассовых аппаратах, работающих в онлайн-режиме.
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