Мошенники подделывают не только билеты на концерты, но и сайты продаж

Купить билеты на концерт или в театр через Интернет очень легко. Лайф рассказывает, как распознать уловки и обман, когда предлагают билеты по "более выгодным" ценам и на "лучшие" места.

В Госдуме принят новый закон о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. Лайф вместе с экспертами выяснил, зачем этот закон нужен и как не нарваться на поддельные билеты, приобретая их в Интернете.

Перепродажа возможна только через зарегистрированных лиц

Суть закона в следующем: продавцы смогут делать наценку не более 10% от официальной стоимости билета. Если она будет выше, продавцов оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. По мнению сооснователя агентства по организации мероприятий Weekend Agency Максима Полкунова, данный закон необходим как потребителям, так и тем, кто занимается реализацией билетов не только в театральной сфере, но и в концертном и спортивном бизнесах.

По его словам, перекупщики продают билеты на так называемом вторичном рынке. То есть покупатель приобретает билет не у официального оператора, не в кассах культурной организации, а у посредника, который, как правило, заламывает цену.

— Формально запрет наценки более 10% от перепродажи может стать неплохим ограничителем действий спекулянтов и недобросовестных билетных операторов, которые своими комиссиями в сотни процентов ломают рынок продаж и вызывают негатив у потребителей, — говорит Максим Полкунов.

По мнению директора "Городских зрелищных касс" Челябинска Ильи Белова, для реальных игроков рынка данный закон не создаст проблем. Поскольку все легальные билетные операторы зарегистрированы как ИП или юридические лица, а организаторы концертов и спектаклей заинтересованы в сотрудничестве с ними.

— В регионах проблемы спекуляции билетами практически нет по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Аншлаговых культурных учреждений в провинции не так много, а если они есть, то в их репертуаре достаточно постановок, чтобы удовлетворить спрос. Главная проблема всех мероприятий в любых городах — подделка билетов мошенниками, — говорит Илья Белов.

Эксперты отмечают, что продажа поддельных билетов ведётся и в соцсетях, и через мошеннические сайты. Практически на каждом мероприятии организаторам приходится расстраивать часть посетителей фразой: "Ваш билет недействителен". И все объяснения о том, что "билет покупали через знакомых", "этого не может быть", "мне обещали, что всё легально", не сработают.

Для электронных билетов сейчас используют специальные считыватели штрих-кодов и QR-кодов, поэтому рассчитывать на то, что по поддельному билету можно проскользнуть на мероприятие, нельзя. Кроме того, мошенники часто не учитывают, какие места в зале уже распроданы. По словам Ильи Белова, недавно в Екатеринбурге двум людям удалось обойти каким-то образом билетный контроль, но когда на те же места пришли люди с настоящими билетами, то владельцев фальшивок пришлось вывести из зрительного зала.

Как не нарваться на мошенников

Покупку билетов лучше совершать на проверенных сайтах или в тех точках продаж, которые уже успели себя зарекомендовать как надёжные. По словам Максима Полкунова, приобретение билетов с рук или на сайтах объявлений — это покупка кота в мешке. Возможно, что вам повезёт и вы получите настоящий билет от честного продавца, но, скорее всего, чуда не произойдёт.

— Главный элемент оригинального билета — это уникальный штрихкод. По всем остальным признакам подделку от оригинала очень сложно отличить. А так как покупка происходит до того, как вы увидите штрихкод, лучше всё-таки билет приобрести у официальных представителей мероприятия, чтобы не нарваться на мошенников, — говорит Максим Полкунов.

Подделывают сегодня не только сами билеты, но и сайты продаж. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно проверить, действительно ли вы находитесь на официальном сайте организации. Генеральный директор Ticketland Виталий Виноградов рекомендует: когда вбиваете "купить билет в театр" в поисковике, обращайте внимание не на те сайты, под названиями которых стоит рамочка "реклама", а на те, которые поисковик предлагает чуть ниже. Сайты, предлагаемые поисковиком, которые стоят после рекламных объявлений, будут самыми востребованными среди покупателей и, вероятно, самыми надёжными.

Как отмечает Максим Полкунов, сайты перекупщиков бывают зачастую очень похожи и могут даже использовать формулировки "официальные билеты", а иногда даже лучше сделаны, чем оригиналы. Однако такие сайты чаще всего содержат минимальную информацию, а также предложение о "доставке билетов", что в реалиях современного мира совершенно ни к чему — современные билетные решения позволяют просто показать свой билет с экрана смартфона или распечатать билет на принтере и предъявить его на входе.

— Когда вы покупаете билет, лучше дотошно изучить домен сайта. Так, например, сайт наших больших друзей в Театре наций называется theatreofnations.ru, но перекупщики часто идут на ухищрения и делают следующие адреса сайтов: theatre-of-nations.ru, theatreofnations.su или театрнаций.рф. Человек в спешке может не заметить эту небольшую подмену и купить билет с наценкой. Или поддельный, — рассказывает эксперт.

По словам Ильи Белова, не нужно доверять многим сайтам артистов, которые якобы самостоятельно продают билет. Как правило, если на сайте артиста есть возможность купить билет на какой-то концерт, то ссылка ведёт на официальный сайт билетного оператора.

— Пожалуй, только рэпер Баста, группы "Ленинград" и "Би-2" могут себе позволить самостоятельно продавать билеты через свой сайт, потому что это всегда аншлаговые события, — добавляет Илья Белов.

Организатор концертов Александр Паули рекомендует покупать билеты как минимум за месяц до мероприятия. Это позволит приобрести их по более выгодной цене, выбрать самые удобные места и не прибегать к спекулянтам, когда все билеты будут распроданы.

Эксперты отмечают, что новые поправки в закон о продаже билетов вряд ли смогут совсем избавить рынок от мошенников. Важнее в этом вопросе не столько правовая база, сколько внимательность граждан к тому, что они покупают и кому отдают свои деньги. Если досконально изучить сайт, где покупается билет, позвонить билетному оператору, задать все волнующие вопросы по онлайн-продаже и приобретать билеты на мероприятия только через проверенные организации — проблем не возникнет, а мошенники исчезнут сами за неимением работы.