Дачи, сигареты, транспорт. Как законы изменят жизнь россиян с 1 марта

Ряд законов вступает в силу с 1 марта 2019 года. Что нового появится в жизни граждан России?

Контроль табака Каждая пачка или упаковка сигарет должна быть обязательно промаркирована. Фото © L!FE/ Владимир Суворов

Закон необходим для контроля за оборотом табачной продукции, а также для борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Проверку маркировок будут проводить уполномоченные органы с использованием специальных технических средств.

Лицензирование автобусных перевозок повысит безопасность пассажиров За отсутствие лицензии перевозчика будут штрафовать. Фото © L!FE/Марина Иванова

Физлица заплатят 50 тыс. рублей, ИП — 100 тыс. рублей, а юрлица — 400 тыс. рублей. Если нарушение будет обнаружено повторно, транспортное средство может быть конфисковано либо деятельность перевозчика будет приостановлена на три месяца.

Повысится оперативность работы аварийно-диспетчерских служб Диспетчер должен ответить на звонок за пять минут. Либо он должен перезвонить жильцу в течение 10 минут. Фото © РИА Новости/Руслан Кривобок

С момента регистрации заявок в течение получаса должны быть локализованы аварии систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. На устранение аварий новый закон даёт максимум трое суток.

Уведомления о строительстве на садовых участках Местная администрация должна знать, что владельцы земельных участков строят или собираются построить. Фото © РИА Новости/Константин Чалабов

Владельцы садовых участков и участков под индивидуальное жилищное строительство должны уведомлять местную администрацию о строительстве на своей земле. После того как строительство будет завершено, в администрацию нужно направить заявление об этом и подать сведения о доме в ЕГРН.