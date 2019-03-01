Дачи, сигареты, транспорт. Как законы изменят жизнь россиян с 1 марта

Контроль табака
Каждая пачка или упаковка сигарет должна быть обязательно промаркирована.
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Закон необходим для контроля за оборотом табачной продукции, а также для борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Проверку маркировок будут проводить уполномоченные органы с использованием специальных технических средств.
Лицензирование автобусных перевозок повысит безопасность пассажиров
За отсутствие лицензии перевозчика будут штрафовать.
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Физлица заплатят 50 тыс. рублей, ИП — 100 тыс. рублей, а юрлица — 400 тыс. рублей. Если нарушение будет обнаружено повторно, транспортное средство может быть конфисковано либо деятельность перевозчика будет приостановлена на три месяца.
Повысится оперативность работы аварийно-диспетчерских служб
Диспетчер должен ответить на звонок за пять минут. Либо он должен перезвонить жильцу в течение 10 минут.
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С момента регистрации заявок в течение получаса должны быть локализованы аварии систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. На устранение аварий новый закон даёт максимум трое суток.
Уведомления о строительстве на садовых участках
Местная администрация должна знать, что владельцы земельных участков строят или собираются построить.
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Владельцы садовых участков и участков под индивидуальное жилищное строительство должны уведомлять местную администрацию о строительстве на своей земле. После того как строительство будет завершено, в администрацию нужно направить заявление об этом и подать сведения о доме в ЕГРН.
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