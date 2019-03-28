Штрафы, гражданство и бесплатная земля. Что меняется в России с 28 марта

Вас сфотографируют на ж/д переезде и пришлют штраф
Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать камеры на железнодорожных переездах
Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко
Там, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования, будут установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Теперь перемахнуть через рельсы на дорогах общего пользования просто так не получится: штраф от 1000 до 5000 рублей. На пересечении частных автомагистралей с ж/д переездами камеры устанавливаться не будут.
Получить гражданство РФ станет проще
Президент РФ будет определять категорию иностранцев, которые смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке.
Фото: © РИА "Новости"/Нина Зотина
Люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты и смена политического режима, смогут в упрощённом порядке получить гражданство России. Как отметили в Государственной думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины: кому не нравится быть заложниками Петра Порошенко, могут легко стать гражданами РФ и за его "причудами" следить через СМИ.
Соотечественники смогут получить землю на Дальнем Востоке
Участники программы переселения соотечественников получат гектары на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование
Фото: © РИА "Новости"/Виталий Аньков
После получения гражданства РФ участники программы смогут оформить свои гектары в собственность. Закон должен стимулировать соотечественников переезжать в Россию, а также развивать Дальний Восток. В получении гектара могут отказать, если человек не определился с использованием земли: нужно чётко знать, что будешь сеять на Дальнем Востоке, а что жать.
Строгость требований к госзакупкам
Теперь для участия в госзакупках организация должна подтвердить свои финансовые и производственные возможности
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Теперь в документах о проведении закупки выигравшие конкурсанты должны предоставлять более полную информацию о своих финансовых показателях, а также прописывать, смогут они своими силами выполнить заказ или будут привлекать подрядчиков.
Музеи-заповедники сами устанавливают правила доступа к воде
Так законодатели хотят защитить уникальные природные объекты, их флору и фауну
Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова
Граждане, кому посчастливилось постоянно проживать на территории музея-заповедника, сохраняют свободный доступ к водным объектам. Но про моторные лодки, рыбалку и слив отходов речи быть не может. Это запрещено всем.
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