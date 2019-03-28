Штрафы, гражданство и бесплатная земля. Что меняется в России с 28 марта

Новые законы вступят в силу уже в конце марта. Они коснутся водителей, будущих граждан России, получения земли на Дальнем Востоке иностранцами, а также госзакупок.

Вас сфотографируют на ж/д переезде и пришлют штраф Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать камеры на железнодорожных переездах Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко

Там, где железная дорога пересекается с дорогой общего пользования, будут установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Теперь перемахнуть через рельсы на дорогах общего пользования просто так не получится: штраф от 1000 до 5000 рублей. На пересечении частных автомагистралей с ж/д переездами камеры устанавливаться не будут.

Получить гражданство РФ станет проще Президент РФ будет определять категорию иностранцев, которые смогут получить гражданство РФ в упрощённом порядке. Фото: © РИА "Новости"/Нина Зотина

Люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты и смена политического режима, смогут в упрощённом порядке получить гражданство России. Как отметили в Государственной думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины: кому не нравится быть заложниками Петра Порошенко, могут легко стать гражданами РФ и за его "причудами" следить через СМИ.

Соотечественники смогут получить землю на Дальнем Востоке Участники программы переселения соотечественников получат гектары на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование Фото: © РИА "Новости"/Виталий Аньков

После получения гражданства РФ участники программы смогут оформить свои гектары в собственность. Закон должен стимулировать соотечественников переезжать в Россию, а также развивать Дальний Восток. В получении гектара могут отказать, если человек не определился с использованием земли: нужно чётко знать, что будешь сеять на Дальнем Востоке, а что жать.

Строгость требований к госзакупкам Теперь для участия в госзакупках организация должна подтвердить свои финансовые и производственные возможности Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Теперь в документах о проведении закупки выигравшие конкурсанты должны предоставлять более полную информацию о своих финансовых показателях, а также прописывать, смогут они своими силами выполнить заказ или будут привлекать подрядчиков.

Музеи-заповедники сами устанавливают правила доступа к воде Так законодатели хотят защитить уникальные природные объекты, их флору и фауну Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Граждане, кому посчастливилось постоянно проживать на территории музея-заповедника, сохраняют свободный доступ к водным объектам. Но про моторные лодки, рыбалку и слив отходов речи быть не может. Это запрещено всем.