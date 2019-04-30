Визы, дольщики, знаки и пенсии. Что ещё изменится в жизни россиян с 1 мая

1 мая в силу вступает ряд законодательных новелл. Лайф выяснил, что будет с деньгами дольщиков, пенсиями и детскими выплатами и какая страна решила отменить визы для россиян.

Уменьшаются дорожные знаки Новый ГОСТ для дорожных знаков меньшего размера Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

С 1 мая можно будет в центре города и в исторических районах устанавливать дорожные знаки 50х50 см и 40х40 см. На сегодняшний день стандарт знаков 70х70 см. Администрации муниципалитетов могут сами решать, нужны им уменьшенные знаки или нет. Новый ГОСТ не обязателен для применения.

На автотрассах и скоростных магистралях знаки сохранят свой большой формат.

Пособия по безработице и детские выплаты — на "Мир" Государственные выплаты на карту отечественной платёжной системы Фото: © РИА Новости / Махаил Воскресенский

Выплаты, которые получают родители малолетних детей, пособия по безработице и выплаты гражданам, пострадавшим от радиации, будут приходить только на карты "Мир".

Ранее на отечественную платёжную систему были переведены пенсии и зарплаты работников бюджетной сферы.

Деньги дольщиков могут использовать до готовности дома Строители теперь могут использовать деньги дольщиков без счетов эскроу, на которые нужно перейти с 1 июля Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Счета эскроу — банковские счета, на которых хранятся деньги покупателей недвижимости до готовности квартиры. Застройщик не может этими средствами пользоваться, а если дом не будет достроен, дольщик может забрать свои деньги со счёта эскроу. Но с 1 мая для некоторых строителей начнут действовать послабления, когда можно будет обойтись без этих счетов.

Например, если объект связан с программой сноса ветхого и аварийного жилья или если он будет передан в государственную собственность — готовность дома может быть 15%, и уже можно использовать средства участников долевого строительства.

А если обычный многоквартирный дом готов на 30%, частный застройщик может использовать деньги дольщиков для завершения строительных работ и сдачи дома.

Вырастут пенсии ветеранам Великой Отечественной войны Ежемесячные выплаты ветеранам вырастут на 15–20% — на 9,5 тысячи рублей Фото: © Агентство городских новостей "Моксва" / Сергей Киселёв

Прибавку к пенсии получат те, кто проходил службу в рядах действующей армии, в разведке, состоял в партизанских отрядах, награждён медалью "За оборону Ленинграда", а также те, кто получил инвалидность в детстве из-за ранений.

Перерасчёт доплат к страховым пенсиям Неработающие пенсионеры получат обновлённые доплаты к страховым пенсиям Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Как ранее сообщал Лайф, порядок начисления соцдоплат был изменён. Теперь сначала пенсия со всеми доплатами доводится до уровня прожиточного минимума — в зависимости от региона проживания. А затем увеличивается на сумму индексации. Перерасчёт доплат производится автоматически, обращаться в Пенсионный фонд или соцслужбы муниципалитета не нужно.

Амнистия капиталов продлена Но стала жёстче. Россияне должны уведомить государство о наличии счетов за рубежом и перевести средства на территорию РФ Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Если россиянин обладает крупными активами или ведёт бизнес за границей, ему можно зарегистрировать свой капитал на льготных условиях в специальных административных зонах. Подать налоговую декларацию можно с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Те, кто уведомляет о своём капитале за рубежом, освобождаются от ответственности за нарушение налогового законодательства в прошлом и не выплачивают долги задним числом.

Налог на вёсла За вёсельные лодки с моторами до пяти лошадиных сил нужно платить налог Фото: © РИА Новости / Сергей Ведяшкин

Если владелец вёсельной лодки с мотором ставил своё транспортное средство на учёт в Государственную инспекцию по маломерным судам, теперь он должен платить за неё налог.

Нужно быть внимательным к бюрократическим тонкостям: согласно нынешнему налоговому законодательству, регистрировать необходимо только те суда, которые весят более 200 тонн. Небольшие вёсельные лодки весят значительно меньше. Их можно снять с учёта и не переживать из-за проблем с налогами.

Грузовики не поедут по трассам С 20 мая по 31 августа грузовикам будет временно ограничен проезд по федеральным дорогам Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Если температура воздуха превышает +32 градуса, тяжеловесные транспортные средства не смогут ездить по асфальтированным федеральным дорогам с 22:00 до 10:00 часов. Так удастся сохранить дорожное покрытие в жару и избежать пробок.

Всем Коста-Рика С 25 мая Коста-Рика отменяет визы для российских туристов Фото: © Flickr/hex1848

Правда, отдыхать соотечественники смогут без визы не более 90 календарных дней.